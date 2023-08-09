Скончалась народная артистка СССР Вера Васильева
Дата прощания и похорон станет известна позднее
09 августа 2023, 13:39, ИА Амител
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского академического театра сатиры.
Там выразили соболезнования близким. Дата прощания и похорон станет известна позднее. Причина смерти актрисы не раскрывается.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции в 1948 году, после чего стала выступать в Театре Сатиры.
В кино Васильева дебютировала еще в студенческие годы, сыграв эпизодическую роль в картине "Близнецы". Позднее, в 1948 году, исполнила первую крупную роль в фильме "Сказание о земле Сибирской". Всего за свою карьеру актриса успела сняться более чем в 40 фильмах.
14:08:20 09-08-2023
Вроде и понятно, что никто не вечен, но все равно грустно (( Да упокоится с миром..