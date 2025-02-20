НОВОСТИОбщество

Следственный комитет начал расследование убийства Михаила Лермонтова

По словам депутата Николая Бурляева, эксперты сомневаются в достоверности следствия, проведенного сразу после убийства поэта

20 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следственный комитет России начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Николая Бурляева.

Ранее Бурляев направил соответствующее обращение в СК. По его мнению, ведомству следует изучить факты происшествия повторно с помощью современных технологий.

Он отметил, что многие десятилетия ученые-лермонтоведы, а также специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, которое провели сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.

"Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", – заявил депутат.

Михаила Лермонтова убил отставной майор Николай Мартынов на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук. Поэта похоронили в том же месяце на старом пятигорском кладбище.

Россия

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

16:32:29 20-02-2025

Отлично. А то сидят без работы, пасьянсы раскладывают.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:32 20-02-2025

Ну гос дума понятно, это у них профессиональное, ну а у СК весеннее обострение поперло?)))

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:26 20-02-2025

Нынешние то опера щас быстро разберутся. Допросят кого надо и не надо.
Слоника сделают, зэков сокамерников подключат.
Главное чтобы в ходе оперативных действий не вышли на самих себя.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:44 20-02-2025

Гость (16:52:26 20-02-2025) Нынешние то опера щас быстро разберутся. Допросят кого надо ... Неуч?
Нет в следственном комитете оперов.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:23 20-02-2025

Я даже догадываюсь, на чей след мы выйдем.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:39 20-02-2025

Гость (16:57:23 20-02-2025) Я даже догадываюсь, на чей след мы выйдем.... 100пудово хохлы таджикам заказали

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:01 20-02-2025

Возможно, убийца ещё жив!!!

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:56 20-02-2025

Смогли поймать политеховского маньяка - смогут и убийцу Лермонтова!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:25 20-02-2025

Гость (16:59:56 20-02-2025) Смогли поймать политеховского маньяка - смогут и убийцу Лерм... Ну на счет "поймали" политеховского маньяка Вы явно погорячились. Один "маньяк" в узкое окошко во время следственных действий "выпрыгнул", а этот, наверняка скоро в камере "повесится" от угрызений совести)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:28 20-02-2025

Убийство Иисуса пусть потом расследуют.
Потом геноцид динозавров.
Далее неплохо было бы найти виновных в кислородной катастрофе.
И завершить, найдя заказчика Большого Взрыва, ну или Большого Хлопка, как правильно, который был 14,5 млрд лет назад.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:46 20-02-2025

Следственный комитет РФ опроверг информацию о начале расследования обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы Николая Бурляева, сообщает ТАСС.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:05:42 20-02-2025

На 404 у них скоро будет работа.
Очень очень много работы.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:11:15 20-02-2025

а может лучше листьева?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

18:15:11 20-02-2025

Кого-то посодют...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:09 20-02-2025

Уже одна только фраза царя по поводу гибели Лермонтова ("Собаке - собачья смерть!") доказывает настолько лютую ненависть абсолютного монарха к автору 'На смерть поэта', что версия о негласном заказе организации убийства представляется наиболее вероятной и остаётся весьма актуальной в свете известных покушений нашего времени!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:10 20-02-2025

Переписывать историю, так уж с размахом!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:55:27 20-02-2025

много комитетских знаю, ветеранов.
со всем уважением, конечно, но блин))
вот великие просто ))
по Дятлову распедалили, с Колей вторым все прояснили и вот теперь по Юрьечу точки на i расставят ))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:30:59 20-02-2025

Гость (22:55:27 20-02-2025) много комитетских знаю, ветеранов.со всем уважением, кон... Следственный комитет РФ опроверг информацию о начале расследования обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы Николая Бурляева, сообщает ТАСС.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:57 21-02-2025

Почему тут никто голову не включает? Услышали дебильную новость и айда ее мусолить. Никто ведь не удосужился проверить, никто не обратил внимание, что эта «новость» со слов самого актеришки-депутатишки, а не официальное заявление СК РФ.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:25:40 21-02-2025

Гость (07:48:57 21-02-2025) Почему тут никто голову не включает? Услышали дебильную ново... Вы чего? Депутаты же не ошибаются?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:41 21-02-2025

Musik (08:25:40 21-02-2025) Вы чего? Депутаты же не ошибаются? ... На два поста выше опровержение.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:22:36 21-02-2025

Гость (09:07:41 21-02-2025) На два поста выше опровержение. ... ваше сообщение неэтично, аморально, безнравственно и апатриатично.
што за слово такое - "пост"?
слизывание англицизма "post"?
а как это соотносится с законом запрещающим англицызмы?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1111

09:43:04 21-02-2025

"многие десятилетия ученые-лермонтоведы" что это за шайка идио... которым заняться нечем?что изменится ,он умер и всё.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров