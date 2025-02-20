Следственный комитет начал расследование убийства Михаила Лермонтова

По словам депутата Николая Бурляева, эксперты сомневаются в достоверности следствия, проведенного сразу после убийства поэта

20 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следственный комитет России начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Николая Бурляева.

Ранее Бурляев направил соответствующее обращение в СК. По его мнению, ведомству следует изучить факты происшествия повторно с помощью современных технологий.

Он отметил, что многие десятилетия ученые-лермонтоведы, а также специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, которое провели сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.

"Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", – заявил депутат.

Михаила Лермонтова убил отставной майор Николай Мартынов на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук. Поэта похоронили в том же месяце на старом пятигорском кладбище.