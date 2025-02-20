Следственный комитет начал расследование убийства Михаила Лермонтова
По словам депутата Николая Бурляева, эксперты сомневаются в достоверности следствия, проведенного сразу после убийства поэта
20 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Следственный комитет России начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Николая Бурляева.
Ранее Бурляев направил соответствующее обращение в СК. По его мнению, ведомству следует изучить факты происшествия повторно с помощью современных технологий.
Он отметил, что многие десятилетия ученые-лермонтоведы, а также специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, которое провели сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.
"Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", – заявил депутат.
Михаила Лермонтова убил отставной майор Николай Мартынов на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук. Поэта похоронили в том же месяце на старом пятигорском кладбище.
16:32:29 20-02-2025
Отлично. А то сидят без работы, пасьянсы раскладывают.
16:50:32 20-02-2025
Ну гос дума понятно, это у них профессиональное, ну а у СК весеннее обострение поперло?)))
16:52:26 20-02-2025
Нынешние то опера щас быстро разберутся. Допросят кого надо и не надо.
Слоника сделают, зэков сокамерников подключат.
Главное чтобы в ходе оперативных действий не вышли на самих себя.
21:27:44 20-02-2025
Гость (16:52:26 20-02-2025) Нынешние то опера щас быстро разберутся. Допросят кого надо ... Неуч?
Нет в следственном комитете оперов.
16:57:23 20-02-2025
Я даже догадываюсь, на чей след мы выйдем.
17:38:39 20-02-2025
Гость (16:57:23 20-02-2025) Я даже догадываюсь, на чей след мы выйдем.... 100пудово хохлы таджикам заказали
16:59:01 20-02-2025
Возможно, убийца ещё жив!!!
16:59:56 20-02-2025
Смогли поймать политеховского маньяка - смогут и убийцу Лермонтова!
17:21:25 20-02-2025
Гость (16:59:56 20-02-2025) Смогли поймать политеховского маньяка - смогут и убийцу Лерм... Ну на счет "поймали" политеховского маньяка Вы явно погорячились. Один "маньяк" в узкое окошко во время следственных действий "выпрыгнул", а этот, наверняка скоро в камере "повесится" от угрызений совести)
17:04:28 20-02-2025
Убийство Иисуса пусть потом расследуют.
Потом геноцид динозавров.
Далее неплохо было бы найти виновных в кислородной катастрофе.
И завершить, найдя заказчика Большого Взрыва, ну или Большого Хлопка, как правильно, который был 14,5 млрд лет назад.
17:46:46 20-02-2025
Следственный комитет РФ опроверг информацию о начале расследования обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы Николая Бурляева, сообщает ТАСС.
18:05:42 20-02-2025
На 404 у них скоро будет работа.
Очень очень много работы.
18:11:15 20-02-2025
а может лучше листьева?
18:15:11 20-02-2025
Кого-то посодют...
19:06:09 20-02-2025
Уже одна только фраза царя по поводу гибели Лермонтова ("Собаке - собачья смерть!") доказывает настолько лютую ненависть абсолютного монарха к автору 'На смерть поэта', что версия о негласном заказе организации убийства представляется наиболее вероятной и остаётся весьма актуальной в свете известных покушений нашего времени!
19:53:10 20-02-2025
Переписывать историю, так уж с размахом!
22:55:27 20-02-2025
много комитетских знаю, ветеранов.
со всем уважением, конечно, но блин))
вот великие просто ))
по Дятлову распедалили, с Колей вторым все прояснили и вот теперь по Юрьечу точки на i расставят ))
23:30:59 20-02-2025
Гость (22:55:27 20-02-2025) много комитетских знаю, ветеранов.со всем уважением, кон... Следственный комитет РФ опроверг информацию о начале расследования обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы Николая Бурляева, сообщает ТАСС.
07:48:57 21-02-2025
Почему тут никто голову не включает? Услышали дебильную новость и айда ее мусолить. Никто ведь не удосужился проверить, никто не обратил внимание, что эта «новость» со слов самого актеришки-депутатишки, а не официальное заявление СК РФ.
08:25:40 21-02-2025
Гость (07:48:57 21-02-2025) Почему тут никто голову не включает? Услышали дебильную ново... Вы чего? Депутаты же не ошибаются?
09:07:41 21-02-2025
Musik (08:25:40 21-02-2025) Вы чего? Депутаты же не ошибаются? ... На два поста выше опровержение.
09:22:36 21-02-2025
Гость (09:07:41 21-02-2025) На два поста выше опровержение. ... ваше сообщение неэтично, аморально, безнравственно и апатриатично.
што за слово такое - "пост"?
слизывание англицизма "post"?
а как это соотносится с законом запрещающим англицызмы?
09:43:04 21-02-2025
"многие десятилетия ученые-лермонтоведы" что это за шайка идио... которым заняться нечем?что изменится ,он умер и всё.