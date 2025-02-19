Четыре категории. Кто получит прибавку к пенсии в марте 2025 года?
Для того чтобы пенсия увеличилась, нужны определенные условия
19 февраля 2025, 07:15, ИА Амител
Российские банкноты и купюры / Фото: amic.ru
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 марта смогут рассчитывать на существенную прибавку. В большинстве случаев увеличение выплаты зависит от определенных условий. Но есть и те, кто начнет получать повышенную пенсию просто так, в беззаявительном порядке.
О том, у кого вырастет пенсия с 1 марта 2025 года, – в материале amic.ru.
1
Военные пенсионеры
Речь идет не только о военных пенсионерах, но и приравненных к ним категориям. Это и вдовы военнослужащих, и пенсионеры, служившие в МВД, ФСБ и других силовых ведомствах.
С марта их пенсии увеличатся на 4,4%. Вернее, их выплаты "подтянут" до официального уровня инфляции по итогам 2024-го – 9,5%. В любом случае, уже с весны военные пенсионеры начнут получать больше. Сколько прибавка составит в рублях, зависит от каждого индивидуального случая – на это влияют звание, должности, выслуга лет и другие факторы.
Причем доиндексацию провели задним числом – с 1 января 2025 года. Так что в марте военным пенсионерам переведут еще и недополученную прибавку за январь и февраль.
Подробнее о том, почему военные пенсии внепланово повышают, читайте в материале amic.ru.
2
Те, кто отметил 80-летие в феврале
Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, уже со следующего месяца начинают выплачивать пенсию в повышенном размере.
Так что россияне, отметившие юбилей в феврале, получат увеличенную выплату уже в марте. Им удвоят размер фиксированной выплаты – сейчас он составляет 8907,70 рубля. Ровно такой же будет и прибавка.
Если в феврале гражданин достиг возраста 80 лет или получил I группу инвалидности, то с 1 марта ему повысят фиксированную выплату к пенсии. После недавней доиндексации размер выплаты сейчас составляет 907,70 рубля – у вышеперечисленных категорий россиян она увеличится в два раза.
3
Пенсионеры, получившие инвалидность
Пенсионеры, оформившие I группу инвалидности в феврале, в марте также получат прибавку к пенсии. Для них условия точно такие же, как и для 80-летних: фиксированная выплата удвоится. Так что пенсия увеличится на 8907,70 рубля.
Важно: если пенсионер уже отметил 80-летие, при оформлении инвалидности повторного повышения не будет. Фиксированная выплата удваивается только один раз.
4
Пенсионеры, уволившиеся с работы
С 1 января 2025 года рабочим пенсионерам, как и всем остальным, снова начали индексировать пенсию. Но при этом они не получили прибавку в виде недополученных индексаций за все время своей трудовой деятельности. Чтобы перерасчет произошел, нужно уволиться с работы.
Так что пенсионеры, которые закончили трудовую деятельность в феврале 2025-го, уже в марте получат пенсию вместе со всеми причитающимися им надбавками.
10:00:11 19-02-2025
в богатейшей стране мира такие смешные пенсии...не любят у нас людей ох не любят...
10:22:54 19-02-2025
Олег (10:00:11 19-02-2025) в богатейшей стране мира такие смешные пенсии...не любят у н... богатым пенчия не нужна.
а бедные потому и бедные, что не научились богатеть и не приобрели активов.
и зачем такое - пенсия?
13:31:11 19-02-2025
Musik (10:22:54 19-02-2025) богатым пенчия не нужна.а бедные потому и бедные, что не... Школоло в своем репертуаре. Так и не поумнеет... До пенсии)
13:58:43 19-02-2025
Musik (10:22:54 19-02-2025) богатым пенчия не нужна.а бедные потому и бедные, что не... Жить и добро наживать, это не значит наживать деньги! Золотая душа светится изнутри. Добро в душе, а не в кармане звенит.