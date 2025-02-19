Для того чтобы пенсия увеличилась, нужны определенные условия

19 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Российские банкноты и купюры / Фото: amic.ru

Несколько категорий российских пенсионеров с 1 марта смогут рассчитывать на существенную прибавку. В большинстве случаев увеличение выплаты зависит от определенных условий. Но есть и те, кто начнет получать повышенную пенсию просто так, в беззаявительном порядке.

О том, у кого вырастет пенсия с 1 марта 2025 года, – в материале amic.ru.

1 Военные пенсионеры Речь идет не только о военных пенсионерах, но и приравненных к ним категориям. Это и вдовы военнослужащих, и пенсионеры, служившие в МВД, ФСБ и других силовых ведомствах. С марта их пенсии увеличатся на 4,4%. Вернее, их выплаты "подтянут" до официального уровня инфляции по итогам 2024-го – 9,5%. В любом случае, уже с весны военные пенсионеры начнут получать больше. Сколько прибавка составит в рублях, зависит от каждого индивидуального случая – на это влияют звание, должности, выслуга лет и другие факторы. Причем доиндексацию провели задним числом – с 1 января 2025 года. Так что в марте военным пенсионерам переведут еще и недополученную прибавку за январь и февраль. Подробнее о том, почему военные пенсии внепланово повышают, читайте в материале amic.ru

2 Те, кто отметил 80-летие в феврале Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, уже со следующего месяца начинают выплачивать пенсию в повышенном размере. Так что россияне, отметившие юбилей в феврале, получат увеличенную выплату уже в марте. Им удвоят размер фиксированной выплаты – сейчас он составляет 8907,70 рубля. Ровно такой же будет и прибавка. Если в феврале гражданин достиг возраста 80 лет или получил I группу инвалидности, то с 1 марта ему повысят фиксированную выплату к пенсии. После недавней доиндексации размер выплаты сейчас составляет 907,70 рубля – у вышеперечисленных категорий россиян она увеличится в два раза.

3 Пенсионеры, получившие инвалидность Пенсионеры, оформившие I группу инвалидности в феврале, в марте также получат прибавку к пенсии. Для них условия точно такие же, как и для 80-летних: фиксированная выплата удвоится. Так что пенсия увеличится на 8907,70 рубля. Важно: если пенсионер уже отметил 80-летие, при оформлении инвалидности повторного повышения не будет. Фиксированная выплата удваивается только один раз.