Соцсети: в Барнауле перекрыли дорогу из-за подозрительного предмета на остановке

Со слов очевидцев, на место приезжали саперы

27 января 2024, 12:19, ИА Амител

В Барнауле перекрыли участок дороги / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле полиция перекрыла участок дороги в районе пересечения улиц Взлетной и Солнечная Поляна из-за подозрительного предмета на остановке.

"Исходя из чата дома, на остановке нашли какой-то предмет. Полиция проверяет – не взрывное ли", – сообщили местные жители телеграм-каналу "В курсе 22".

Об этой же ситуации рассказал "Инцидент Барнаул". По данным канала, на место приезжали саперы и обследовали остановку.

Сейчас движение транспорта восстановлено, а полицейские уже уехали.