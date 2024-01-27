Соцсети: в Барнауле перекрыли дорогу из-за подозрительного предмета на остановке
Со слов очевидцев, на место приезжали саперы
27 января 2024, 12:19, ИА Амител
В Барнауле перекрыли участок дороги / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле полиция перекрыла участок дороги в районе пересечения улиц Взлетной и Солнечная Поляна из-за подозрительного предмета на остановке.
"Исходя из чата дома, на остановке нашли какой-то предмет. Полиция проверяет – не взрывное ли", – сообщили местные жители телеграм-каналу "В курсе 22".
Об этой же ситуации рассказал "Инцидент Барнаул". По данным канала, на место приезжали саперы и обследовали остановку.
Сейчас движение транспорта восстановлено, а полицейские уже уехали.
12:40:48 27-01-2024
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