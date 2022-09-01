«Не в нашей компетенции»: Матыцин ответил на критику Шубенкова из-за переоборудования манежа АлтГПУ

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на критику барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова. Ранее чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами заявил, что глава Минспорта не помог сохранить в Барнауле легкоатлетический манеж — владеющий сооружением Алтайский государственный технический университет переоборудовал его в мини футбольный зал.

«К сожалению, она не в прямой нашей компетенции, это подчинение Министерства образования, хотя в программе Минспорта создание региональных, федеральных центров лёгкой атлетики сто процентов в приоритете. Строить, безусловно, надо, и не только для Сергея, при всём к нему уважении. Чтобы развивался вид спорта, нужны инфраструктура и кадры. К сожалению, был провал в строительстве объектов и инфраструктуры, сейчас мы стараемся это компенсировать», — цитирует ответ Матыцина ТАСС.

Он отметил, что реконструкцию зала сделали в том числе исходя и из коммерческой составляющей.

«Я всегда говорил, что во всех университетах должны быть нормальные условия — минимум легкоатлетический манеж, стадион и современный 50-метровый плавательный бассейн. И сейчас время для того, чтобы приводить это в соответствие», — добавил он.