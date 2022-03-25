Подорожали даже мячи. Что происходит со стройками спортобъектов на Алтае из-за санкций

Сметы сразу нескольких строящихся в Алтайском крае спортивных комплексов увеличились уже второй раз за полгода примерно на 20%. Причина простая: высокие цены на строительные материалы, в том числе бетон и металл. Также из-за курса доллара значительно подорожал спортивный инвентарь, включая мячи, гимнастические маты и сетки. Министерство спорта региона в экстренном порядке пересматривает ряд контрактов с подрядчиками, чтобы не допустить долгостроев. Кроме того, ведомство временно заморозило крупный проект ледового дворца «Алтай» на проспекте Сибирском в Барнауле.

ФОК стоил 131 миллион, а теперь — 179 миллионов

В Барнауле строится три новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них — на стадионе «Лабиринт» — планируют сдать в эксплуатацию к концу 2022 года. Объект хотят отдать для игровых видов спорта: баскетбола и волейбола. В ФОКе будут тренироваться игроки волейбольного клуба «Университет» и БК «Барнаул». На данный момент комплекс готов на 33%. Как пояснил amic.ru министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, нынешняя экономическая ситуация в стране, связанная с санкциями, серьёзно осложняют работы по возведению ФОКа. Стройматериалы дорожают буквально каждый день. Изначально спорткомплекс на стадионе «Лабиринт» должен был обойтись в 131 миллион рублей. Из них 125 миллионов — федеральные средства, остальное добавили из краевого бюджета. Однако в начале 2021 года из-за высокой цены на стройматериалы министерству срочно пришлось вносить изменения в проектно-сметную документацию. В итоге новая стоимость ФОКа стала 159 миллионов, но из-за курса доллара смету придётся менять вновь. По словам Алексея Перфильева, это никак не скажется на сроках сдачи объекта.

«Дорожает всё. Чем быстрее мы строим — тем меньше шансов, что цена будет дальше расти. В течение 14 рабочих дней мы проведём экспертизу. Вероятно, понадобится ещё 20 миллионов, чтобы завершить работы. Деньги на эти цели мы уже предусмотрели в рамках Краевой адресной инвестиционной программы. Хорошо, что подрядной организации — ООО „НовосибирскМонтажНаладка“ — удалось заранее закупить строительные материалы ещё по старым ценам, поэтому подорожание будет незначительным», — пояснил Алексей Перфильев.

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Успели купить материалы заранее

С двумя другими физкультурно-оздоровительными комплексами, которые сейчас возводят в Барнауле, ситуация лучше. Так, например, на улице Взлётной, 2в, осенью появится Центр смешанных единоборств (ММА), который станет крупнейшим в Сибири. Стоимость работ оценивается почти в 100 миллионов рублей. При этом всего за год, на фоне роста цен на стройматериалы, объект подорожал почти в два раза. Около трети всех средств инвестировал частный бизнес: ООО «Атлант» депутата АКЗС Александра Локтева.

По словам Алексея Перфильева, дополнительных затрат на центр не понадобится, потому что инвестор заранее закупил весь инвентарь ещё по ценам до высокого курса доллара.

А вот другой ФОК — на улице Сиреневой — пока не обрёл окончательную стоимость. Объект возводят по проекту «Спорт — норма жизни», но в рамках концессионного соглашения. Партнёр — компания «Иносиб». Стоимость строительства — около 150 миллионов рублей. Инвестор также успел закупить металл ещё в начале года до «взрыва» цен. Однако Министерство спорта не исключает, что ведомству оперативно придётся вносить изменения в проектно-сметную документацию и увеличивать цену объекта уже в ближайшее время.

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Спорт Смета на достройку ледового дворца "Алтай" в Барнауле выросла до миллиарда рублей

Глобальные стройки на паузу

В целом нынешняя экономическая ситуация в стране, связанная с санкциями, не должна глобально повлиять на строительство спортивных объектов в Алтайском крае. Однако последствий спецоперации всё равно не избежать. Как пояснил Алексей Перфильев, временно поставлено на паузу строительство ледового дворца «Алтай» в Барнауле на проспекте Сибирском, 52. Согласно экспертизе, которую провели в начале 2022 года, на строительство арены необходимо было 1,06 миллиарда рублей. Средства планировали выделить из краевого бюджета, а сами работы завершить до конца 2024 года. Однако уже сейчас дворец обойдётся краевым властям уже почти в 1,3 миллиарда рублей. Чтобы не допустить долгостроя, в Минспорте решили пока не объявлять аукцион по поиску подрядчика и дождаться, когда ситуация на рынке строительных материалов будет поспокойнее.

Также в министерстве планируют пересмотреть график ремонта спортивных объектов в районах края. По многим из них стоимость также выросла на 20-30%. Подрядчики даже не хотят браться за них, чтобы не работать себе в убыток.