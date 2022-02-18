Сборная России по хоккею обыграла Швецию в полуфинале ОИ-2022
В основное и дополнительное время выявить победителя не вышло — судьба матча решалась в серии буллитов
18 февраля 2022, 18:53
Сборная России по хоккею выиграла матч против команды Швеции в полуфинале турнира на Олимпийских играх в Пекине. Судьба матча решилась после серии буллитов — основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1.
В основное время в составе российской команды отличился Антон Слепышев. Победную шайбу забросил Арсений Грицюк.
Напомним, на финальном матче сборная России встретится с командой Финляндии. Игра состоится 20 февраля.
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