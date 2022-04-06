Татьяна Навка заступилась за российских спортсменов, которые меняют гражданство

Олимпийская чемпионка в танцах на льду и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка выступила в защиту спортсменов, которые меняют гражданство. Её слова передаёт РБК.

Навка заявила, что не нужно остро реагировать на то, что некоторые российские спортсмены могут сменить гражданство. Она добавила, что не стоит называть таких атлетов предателями, потому что каждый из них имеет право на то, чтобы делать свой выбор.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям с тем, чтобы они не допускали до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

После того как Россия осталась без международных турниров, некоторые спортсмены уже сменили спортивное гражданство.