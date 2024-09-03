Стать лучшей версией себя. В Барнауле стартует 14-й сезон "Сибирской трансформации"

Преображающий проект помогает не только изменить внешний вид, но и образ жизни

03 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KcKf4

Финал одного из сезонов / Фото: https://vk.com/siberian_transformation

14 сентября 2024 года стартует новый, 14-й сезон одного из самых масштабных преображающих проектов – "Сибирская трансформация". Он официально внесен в Книгу рекордов мира, и уже помог более чем четырем тысячам человек изменить свою жизнь, вдохновив на путь к здоровью и гармонии.

"Сибирская трансформация" – это не просто конкурс, а целая экосистема поддержки, направленная на всестороннее развитие. В течение 11 недель участники проекта будут работать под руководством команды из 22 профессиональных наставников – опытных тренеров и успешных спортсменов.

В рамках проекта будут:

индивидуальные тренировки , разработанные с учетом особенностей и целей участника;

, разработанные с учетом особенностей и целей участника; мастер-классы и семинары – эксперты расскажут о правильном питании, психологии успеха, мотивации и многом другом;

эксперты расскажут о правильном питании, психологии успеха, мотивации и многом другом; фотосессии – профессиональные фотографы запечатлеют трансформацию в проекте;

профессиональные фотографы запечатлеют трансформацию в проекте; яркий финал на одной из лучших площадок Сибири – торжественное мероприятие, где подведут итоги и наградят победителей.

Призовой фонд проекта – 150 000 рублей, а суперприз – 300 000 рублей, он достанется одному финалисту.

Но главная победа в "Сибирской трансформации" – это победа над собой. Участники проекта не просто меняют свою внешность, но и полностью меняют мировоззрение, жизненную позицию, отношение к своему здоровью. "Сибирская трансформация" вдохновляет людей на здоровый образ жизни, которого они придерживаются и после окончания проекта.

Проект проходит в офлайн- и онлайн-формате. Узнать подробнее можно на сайте или во "ВКонтакте проекта". Подать заявку на участие можно написав в WhatsApp* +7-902-541-08-85.

* WhatsApp ("ВотсАп")

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ИП Барбашин Александр Владимирович

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