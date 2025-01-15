Стипендии имени Жириновского предложило учредить Минобрнауки РФ

Выплаты могут назначить студентам, имеющим достижения в области востоковедения и государственного управления

15 января 2025, 07:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Минобрнауки РФ предлагает учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Стипендии хотят назначить студентам программ высшего образования, имеющим достижения в области востоковедения и госуправления. Также выплаты за достижения в государственном управлении могут учредить для аспирантов.