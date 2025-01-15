НОВОСТИОбщество

Стипендии имени Жириновского предложило учредить Минобрнауки РФ

Выплаты могут назначить студентам, имеющим достижения в области востоковедения и государственного управления

15 января 2025, 07:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Минобрнауки РФ предлагает учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Стипендии хотят назначить студентам программ высшего образования, имеющим достижения в области востоковедения и госуправления. Также выплаты за достижения в государственном управлении могут учредить для аспирантов.

"Подчеркивается, что выплачивать стипендии предлагается с 1 сентября 2025 года: десять стипендий в размере 15 тыс. рублей в месяц каждая студентам и десять стипендий в размере 20 тыс. рублей в месяц каждая аспирантам", – уточнили в агентстве.

Россия выплаты студенты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

07:51:15 15-01-2025

А стипендия имени Е.М.Примакова есть? Или ещё каких видных учёных? Имени Жириновского-абсурд от имени Минобрнауки. Пусть ЛДПР от себя учреждает,если хочет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:22 15-01-2025

сейчас по старой традиции начнут задним числом приписывать качества и заслуги, которых у человека в помине не было.
так же как на похоронах, у гроба, сидят и причитают те, кто покойного раз в год даже не видел

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:12:00 15-01-2025

Гость (08:41:22 15-01-2025) сейчас по старой традиции начнут задним числом приписывать ... Сейчас понавылазят те, кто не разглядел качеств и заслуг при жизни и брызгая слюной будут в силу своей недалекости говорить, что их и не было в помине.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров