Стипендии имени Жириновского предложило учредить Минобрнауки РФ
Выплаты могут назначить студентам, имеющим достижения в области востоковедения и государственного управления
15 января 2025, 07:45, ИА Амител
Минобрнауки РФ предлагает учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.
Стипендии хотят назначить студентам программ высшего образования, имеющим достижения в области востоковедения и госуправления. Также выплаты за достижения в государственном управлении могут учредить для аспирантов.
"Подчеркивается, что выплачивать стипендии предлагается с 1 сентября 2025 года: десять стипендий в размере 15 тыс. рублей в месяц каждая студентам и десять стипендий в размере 20 тыс. рублей в месяц каждая аспирантам", – уточнили в агентстве.
07:51:15 15-01-2025
А стипендия имени Е.М.Примакова есть? Или ещё каких видных учёных? Имени Жириновского-абсурд от имени Минобрнауки. Пусть ЛДПР от себя учреждает,если хочет.
08:41:22 15-01-2025
сейчас по старой традиции начнут задним числом приписывать качества и заслуги, которых у человека в помине не было.
так же как на похоронах, у гроба, сидят и причитают те, кто покойного раз в год даже не видел
09:12:00 15-01-2025
Гость (08:41:22 15-01-2025) сейчас по старой традиции начнут задним числом приписывать ... Сейчас понавылазят те, кто не разглядел качеств и заслуг при жизни и брызгая слюной будут в силу своей недалекости говорить, что их и не было в помине.