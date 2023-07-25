Свет отключат на четыре часа в пригороде Барнаула

Электричества не будет с 10:00 до 14:00

25 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В пригороде Центрального района Барнаула 25 июля произойдет плановое отключение электроэнергии, сообщили в мэрии.

Уточняется, что света не будет с 10:00 до 14:00 в селе Конюхи, а также в поселках Радужный и Бельмесево. В это время там будут проводить комплекс работ по капремонту и техобслуживанию электрооборудования.

Адреса объектов, планируемых к отключению: пер. Безымянный (3-10), Альпийская (10-39), Арктическая (4-33), Береговая (1-16), Воскресенская (14-62), Дачная (1-35), Детства (3, 4, 17), Зеленая (1-20), Иркутская (1-43), Камышовая (1-22), Кленовая (1-35), Ковыльная (1-27), Лиственная (3-54), Луговая (1-31), Молодежная (1-70), Мостовая (2-14), Нагорная (1-8), Обская (1-23), Окольная, Оседлая (12,24,26), Отечественная, Песочная (1-10), Полевая (1-20), Походная (1-34), Приовражная, Пурпурная (1-57), Рябиновая (6-35), Сельская (1-30), Советская (1-24), Соколиная (1-22), Солнечная (1-46), Тальниковая (3-24), Школьная (1-46).

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