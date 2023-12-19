Светофоры отключат на улице Попова в Барнауле

Устройства не будут работать на двух участках

19 декабря 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле временно отключат светофоры на улице Попова, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать 19 декабря с 09:00 до 16:00 в районе дома № 57 и на пересечении с улицей Георгия Исакова.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

18 декабря в Барнауле заработали новые светофоры на трех пешеходных переходах.