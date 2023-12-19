Светофоры отключат на улице Попова в Барнауле
Устройства не будут работать на двух участках
19 декабря 2023, 08:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле временно отключат светофоры на улице Попова, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать 19 декабря с 09:00 до 16:00 в районе дома № 57 и на пересечении с улицей Георгия Исакова.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
18 декабря в Барнауле заработали новые светофоры на трех пешеходных переходах.
20:03:21 18-12-2023
Вы главное держитесь там! Ну аккумулятор поставить или генератор нельзя с 9 до 16, в 22 веке живём, в космос летаем!!
20:49:40 18-12-2023
Гость (20:03:21 18-12-2023) Вы главное держитесь там! Ну аккумулятор поставить или генер... Если работы на самом светофоре, то какой генератор? Ты смертник?
10:17:24 19-12-2023
Когда подключают новые светофоры на новых участках дорог-пешеходниках ЖИЗНЕННО необходимы предупреждения для пешеходов об установлении светофоров, потому что пешеходы по инерции идут, не смотря на светофоры, рискуя своими жизнями, особенно дети!