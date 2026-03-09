Такой день. Первое золото России на Паралимпиаде в Италии и жесткий ГОСТ на энергетики

О главных событиях за 9 марта

09 марта 2026, 23:24, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Автомобилисты, возвращающиеся с отдыха, жалуются на опасные ямы на трассе Барнаул — Бийск. По словам водителей, особенно тяжелая ситуация на участке в районе Кипешино и на мосту через реку Белую. Ямы настолько глубокие, что их сравнивают с "по колено". За минувшую ночь зафиксировано множество случаев повреждения колес.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. Она финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды. Всего в Паралимпиаде участвуют шесть россиян. В этом году они впервые за 12 лет выступают с национальной символикой. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 15 марта.

Жители Барнаула бьют тревогу из-за ситуации с животными в одной из квартир на проспекте Ленина. По словам очевидцев, хозяйка закрыла кошек в комнате, которая превратилась в настоящую свалку. Животные живут в хламе, болеют и умирают. Накануне соседи вызвали полицию, но женщина встретила правоохранителей агрессивно, кинулась драться. В итоге забрать животных так и не удалось.

С января 2027 года в России вступает в силу новый ГОСТ на энергетические напитки. Документ уже утвержден Росстандартом, его задача — ужесточить требования к составу и сделать рынок прозрачнее. Как пояснили в ведомстве, ключевое изменение — лимит на тонизирующие вещества. Содержание всех стимуляторов (кроме кофеина) в одной банке не должно превышать половины от допустимой суточной нормы. Также вводится ограничение на сахар.