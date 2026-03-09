"Они дохнут там". В Барнауле соседи не могут спасти кошек в захламленной квартире

Полиция не может их изъять из-за агрессии хозяйки

09 марта 2026, 16:33, ИА Амител

Кошки в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Барнаула бьют тревогу из-за ситуации с животными в одной из квартир на проспекте Ленина. Пост об этом появился в Telegram-канале "В курсе 22".

По словам очевидцев, хозяйка закрыла кошек в комнате, которая превратилась в настоящую свалку. Животные живут в хламе, болеют и умирают. Достать их оттуда не могут — кошки прячутся в завалах и не подпускают чужих.

Накануне соседи вызвали полицию, но женщина встретила правоохранителей агрессивно, кинулась драться. В итоге забрать животных так и не удалось.