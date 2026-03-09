"Они дохнут там". В Барнауле соседи не могут спасти кошек в захламленной квартире
Полиция не может их изъять из-за агрессии хозяйки
09 марта 2026, 16:33, ИА Амител
Жители Барнаула бьют тревогу из-за ситуации с животными в одной из квартир на проспекте Ленина. Пост об этом появился в Telegram-канале "В курсе 22".
По словам очевидцев, хозяйка закрыла кошек в комнате, которая превратилась в настоящую свалку. Животные живут в хламе, болеют и умирают. Достать их оттуда не могут — кошки прячутся в завалах и не подпускают чужих.
Накануне соседи вызвали полицию, но женщина встретила правоохранителей агрессивно, кинулась драться. В итоге забрать животных так и не удалось.
«Котов не могут вытащить. Они закрыты и дохнут там. А сделать ничего не могут. Хозяйка против, в психушку ее уже не берут, она там не вылезает», — рассказали знакомые с ситуацией.
16:38:38 09-03-2026
требую пояснительную бригаду !!!!
00:29:24 10-03-2026
ничего не понятно, в чем проблема-то??
09:43:56 10-03-2026
Гость (00:29:24 10-03-2026) ничего не понятно, в чем проблема-то?? ...
Кратко - кошек жалко, трупы воняют, хозяйка сумасшедшая
14:29:33 10-03-2026
Если она кинулась на сотрудников драться, то ее должны были забрать или в КПЗ или в лечебницу.