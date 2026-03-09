Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде в Италии

23-летняя горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте

09 марта 2026, 18:04, ИА Амител

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. Она финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды в классе LW 6/8-2, сообщает РИА Новости.

Второе место заняла француженка Орели Ришар, отстав на 1,96 секунды. Бронза у шведки Эббы Орше (+2,04).

Для 23-летней спортсменки это уже вторая медаль на Играх — ранее она стала третьей в скоростном спуске. Варвара — многократная победительница чемпионатов мира и этапов Кубка мира. В честь нее прозвучал российский гимн.

Всего в Паралимпиаде участвуют шесть россиян. В этом году они впервые за 12 лет выступают с национальной символикой. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 15 марта.