На трассе Барнаул — Бийск водители массово пробивают колеса из-за глубоких ям
Особенно опасные участки — у Кипешино и на мосту через Белую
09 марта 2026, 20:01, ИА Амител
Автомобилисты, возвращающиеся с отдыха, жалуются на опасные ямы на трассе Барнаул — Бийск. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
По словам водителей, особенно тяжелая ситуация на участке в районе Кипешино и на мосту через реку Белую. Ямы настолько глубокие, что их сравнивают с "по колено". За минувшую ночь зафиксировано множество случаев повреждения колес.
Сегодня на трассе ожидается большой поток машин — туристы возвращаются домой после выходных. Водителей просят быть предельно осторожными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Тем временем на Чуйском тракте планируют установить муляжи дорожных камер. ФКУ Упрдор "Алтай" разместило конкурс на 3,4 млн рублей. Имитаторы оснастят излучателями в К‑диапазоне, чтобы радар‑детекторы срабатывали как на настоящие камеры.
Устройства будут работать на солнечных батареях, и их можно быстро заменить реальными комплексами фиксации. Контракт нужно выполнить до 28 октября 2026 года.
21:48:06 09-03-2026
путепроводы в Белоярске и Токарева в Первомайском районе то же самое
21:53:32 09-03-2026
Сегодня из Новосиба в Барнаул ехал - дорога в ужасном состоянии, вся в ямах и трещинах, некоторые очень глубокие, виде 2 машины с пробитыми колесами(
00:26:01 10-03-2026
так им всем и надо, лететь под сотку, нечего!! ездить нормально научитесь - будете видеть недостатки полотна
03:25:13 10-03-2026
Ночью два колеса потерял там левых - арматура торчит из ям) оформили ДТП экипаж приехал оперативно. Имеет ли смысл подавать в суд на дорожников? Налог платим дорожный - а дорог нет. Есть ли юрист, который, поможет вытащить эту ситуацию? R19 диски, резина "санкционная" теперь, перелили + эвакуатор до Барнаула. + скрытые повреждения подвески. Росавтодор ты ли это?
Хот бы знаки поставили предупреждающие что там яма по колено)
08:17:40 10-03-2026
Гость (03:25:13 10-03-2026) Ночью два колеса потерял там левых - арматура торчит из ям) ... Что за дорожный налог? Кому-то его выставляли? Прямо так и называется "дорожный налог"?
15:11:31 10-03-2026
Гость (08:17:40 10-03-2026) Что за дорожный налог? Кому-то его выставляли? Прямо так и ... Транспортный налог выставляли. Акцизы в стоимость бензина закладывали. Для дальнобоев платон еще есть
09:42:12 10-03-2026
Гость (03:25:13 10-03-2026) Ночью два колеса потерял там левых - арматура торчит из ям) ... Знак стати там стоит, неровная дорога + ограничение 40 или 50км. Но там и 10км в час без колес можно остаться. Вчера проезжал. яма по колено и арматура торчит. Хорошо вовремя заметил)
20:16:52 12-03-2026
Гость (09:42:12 10-03-2026) Знак стати там стоит, неровная дорога + ограничение 40 или 5... Замков там за ремонт вообще нет, есть ограничения 70 затем 50. Даже на фото в статье видно что знаков нет в направлении из Бийск в Барнаул. Теперь да они есть). Вот на мосту рядом с Фирсово тоже догадались поставили) как в барнаул подъезжаешь
11:29:01 10-03-2026
Гость (03:25:13 10-03-2026) Ночью два колеса потерял там левых - арматура торчит из ям) ... там знаки стоят ремонтные работы и ограничение 50.
09:35:16 10-03-2026
Подумаешь, ямы. На ближнем Востоке война. На юге России не спокойно. Да и выборы в сентябре.
09:46:08 10-03-2026
Гость (09:35:16 10-03-2026) Подумаешь, ямы. На ближнем Востоке война. На юге России не с...
Поэтому продолжаем жить в .опе раз в Африке дети голодают
11:28:34 10-03-2026
просто пришла весна. В городе такие же есть ямы, что говорить о трассе, там большегрузы все портят. В Новосибе вообще не возможно ездить, там в городе ям больше чем на трассе