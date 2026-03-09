На трассе Барнаул — Бийск водители массово пробивают колеса из-за глубоких ям

Особенно опасные участки — у Кипешино и на мосту через Белую

09 марта 2026, 20:01, ИА Амител

Глубокие ямы на трассе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобилисты, возвращающиеся с отдыха, жалуются на опасные ямы на трассе Барнаул — Бийск. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

По словам водителей, особенно тяжелая ситуация на участке в районе Кипешино и на мосту через реку Белую. Ямы настолько глубокие, что их сравнивают с "по колено". За минувшую ночь зафиксировано множество случаев повреждения колес.

Сегодня на трассе ожидается большой поток машин — туристы возвращаются домой после выходных. Водителей просят быть предельно осторожными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Тем временем на Чуйском тракте планируют установить муляжи дорожных камер. ФКУ Упрдор "Алтай" разместило конкурс на 3,4 млн рублей. Имитаторы оснастят излучателями в К‑диапазоне, чтобы радар‑детекторы срабатывали как на настоящие камеры.

Устройства будут работать на солнечных батареях, и их можно быстро заменить реальными комплексами фиксации. Контракт нужно выполнить до 28 октября 2026 года.