Телемарафон "Всё для Победы" пройдёт в Алтайском крае 23 февраля

Собранные деньги направят на покупку медикаментов и тёплых вещей для мобилизованных

23 февраля 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Алтайском крае 23 февраля пройдёт благотворительный телемарафон "Всё для Победы". Транслировать мероприятие будет канал "Катунь 24".

Проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирного населения Донбасса. Телемарафон начнётся в 17:00.

"У каждого из вас будет возможность поддержать земляков, которые сейчас на передовой защищают русский мир, отстаивают интересы и будущее нашей страны. На собранные средства по заявкам наших подразделений будет приобретено всё самое необходимое и жизненно важное для успешного выполнения боевых задач и максимального сохранения личного состава", – сообщает Народный фронт.



Общественники отметили:

QR-код в ролике ведёт на региональный сбор Алтайского края через фонд "Народный Фронт. Всё для победы!". Если навести камеру смартфона на код, он автоматически перенаправит на страницу сбора для региона;

существует и прямая ссылка https://pobeda.onf.ru/requirements/altayiskii. Здесь размещены банковские реквизиты. В назначении платежа ВАЖНО указать sbor.22;

все поступающие средства будут направлены на покупку необходимой продукции для мобилизованных и воинских частей из Алтайского края.

Кстати, к сбору средств присоединился известный певец Денис Майданов. Он уже не в первый раз поддерживает патриотические события в Алтайском крае.