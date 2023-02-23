Телемарафон "Всё для Победы" пройдёт в Алтайском крае 23 февраля
Собранные деньги направят на покупку медикаментов и тёплых вещей для мобилизованных
23 февраля 2023, 12:29, ИА Амител
В Алтайском крае 23 февраля пройдёт благотворительный телемарафон "Всё для Победы". Транслировать мероприятие будет канал "Катунь 24".
Проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирного населения Донбасса. Телемарафон начнётся в 17:00.
"У каждого из вас будет возможность поддержать земляков, которые сейчас на передовой защищают русский мир, отстаивают интересы и будущее нашей страны. На собранные средства по заявкам наших подразделений будет приобретено всё самое необходимое и жизненно важное для успешного выполнения боевых задач и максимального сохранения личного состава", – сообщает Народный фронт.
Общественники отметили:
- QR-код в ролике ведёт на региональный сбор Алтайского края через фонд "Народный Фронт. Всё для победы!". Если навести камеру смартфона на код, он автоматически перенаправит на страницу сбора для региона;
- существует и прямая ссылка https://pobeda.onf.ru/requirements/altayiskii. Здесь размещены банковские реквизиты. В назначении платежа ВАЖНО указать sbor.22;
- все поступающие средства будут направлены на покупку необходимой продукции для мобилизованных и воинских частей из Алтайского края.
Кстати, к сбору средств присоединился известный певец Денис Майданов. Он уже не в первый раз поддерживает патриотические события в Алтайском крае.
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