Три автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке в Барнауле
На месте происшествия работали медики и полицейские
30 декабря 2023, 19:30, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле, сообщает "В курсе 22".
На кадрах видно, что одну из машин отбросило на дорожный знак. На месте работали полицейские и сотрудники скорой помощи.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли пострадавшие, не уточняется.
21:14:12 30-12-2023
слышно было даже на Бехтерева, такой удар-стук, как взрыв, как они долбанулись сильно