НОВОСТИПроисшествия

Три автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке в Барнауле

На месте происшествия работали медики и полицейские

30 декабря 2023, 19:30, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле, сообщает "В курсе 22".

На кадрах видно, что одну из машин отбросило на дорожный знак. На месте работали полицейские и сотрудники скорой помощи.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

21:14:12 30-12-2023

слышно было даже на Бехтерева, такой удар-стук, как взрыв, как они долбанулись сильно

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров