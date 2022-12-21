Почти два миллиона туристов приехало в Алтайский край в 2022 году

По сравнению с 2021 годом турпоток вырос на 4%

21 декабря 2022, 12:00, Антон Дегтярев

Горы Алтая/ Фото: amic.ru

За 11 месяцев 2022 года общий туристический поток в Алтайский край составил 1,8 млн человек. По сравнению с 2021 годом он вырос на 4%. Об этом на пресс-конференции 20 декабря рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

По словам Дешевых, из числа турпотока 50-60% — туристы, приехавшие на долгий отпуск, 30-35% посещали короткие экскурсии или пляжи, а от 10 до 13% туристов предпочли дикий отдых.

«У нас сократилась доля экскурсантов. Не в полном объёме всё ещё проходят событийные мероприятия, меньше людей в них участвуют. Но в целом спрос на отдых в крае полностью восстановился, в течение года входили в рейтинги, возвращаемся к доковидным показателям, когда туристический поток составлял 2 млн человек», — прокомментировал Евгений Дешевых.

Чиновник отметил, что поступления в бюджет Алтайского края от туризма в этом году составили 1,6 млрд рублей. И спрогнозировал, что сумма может увеличиться на 3-5% в ближайшее время.

«Это может происходить за счёт комплексного подхода к туризму. Сюда входит развитие инфраструктуры, появление новых средств размещения, повышение квалификации персонала. Всё это должно привести к росту турпотока», — рассказал Дешевых.

Начальник управления по туризму отметил, что власти намерены бороться и с «серым» турпотоком. По словам Дешевых, он сосредоточен в Алтайском, Завьяловском, Романовском районе, в Яровом и в Белокурихе. Чиновник напомнил, что сейчас на федеральном уровне разрабатывается законопроект о гостевых домах, который должен легализовать большую часть «серого» сектора.