Стало известно, где на Алтае откроют пятизвездочный отель

На курорте Манжерок в Республике Алтай планируют открыть пятизвездочный отель на 304 номера. Как сообщает «Коммерсантъ», гостиничный комплекс откроет свои двери для гостей в начале 2023 года.

В отель войдут конференц-зал, спа-комплекс площадью 4,8 тыс. кв м с пятью бассейнами, термальной зоной, банями, саунами, зоной спа-уходов и массажными залами, досуговый центр. Гостиничный комплекс также включает 12 вилл разной категории.

Как отметил генидректор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин, комплекс премиальных вилл начнет принимать гостей в конце 2023 года. В настоящее время готовность комплекса составляет 90%. Объем инвестиций в проект не называется.