НОВОСТИПроисшествия

Учительница из Забайкалья создала чат со школьниками и скидывала им обнаженку

Ранее ее уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

07 августа 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На учительницу географии из Забайкальского края завели уголовное дело из-за чата с учениками, который она создала. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, женщина создала в социальных сетях чат под названием "юные травокуры", в который отправляла интимные фотографии. Свои или нет – не уточняется.

Отмечается также, что ранее женщину уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ей грозит до 15 лет колонии.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

10:25:17 07-08-2023

Прям как наша старшая пионер вожатая Наташка, в 80х. Целоваться нас учила, но титьки не показывала. Щас наверно внучек в строгости воспитывает?

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Гость

10:29:32 07-08-2023

добавьте в чат

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Гость

10:42:27 07-08-2023

Где ссылка на чат? Нужны доказательства. А вообще за учеников хочется порадоваться конечно

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Гость

11:04:30 07-08-2023

Так и думал, что мало будет комментов, осуждающих училку

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Гость

11:29:26 07-08-2023

Нашел её фото в интернете. Пожалуй, нет. Правильно судят.

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Гость

11:38:05 07-08-2023

Как допустили к работе учителем, ранее судимую за преступления против половой неприкосновенности.

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Гость

11:52:09 07-08-2023

Есть ссылка на фото? Друг спрашивает.

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