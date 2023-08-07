Учительница из Забайкалья создала чат со школьниками и скидывала им обнаженку
Ранее ее уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних
07 августа 2023, 10:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На учительницу географии из Забайкальского края завели уголовное дело из-за чата с учениками, который она создала. Об этом сообщает Baza.
По данным источника, женщина создала в социальных сетях чат под названием "юные травокуры", в который отправляла интимные фотографии. Свои или нет – не уточняется.
Отмечается также, что ранее женщину уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ей грозит до 15 лет колонии.
10:25:17 07-08-2023
Прям как наша старшая пионер вожатая Наташка, в 80х. Целоваться нас учила, но титьки не показывала. Щас наверно внучек в строгости воспитывает?
10:29:32 07-08-2023
добавьте в чат
10:42:27 07-08-2023
Где ссылка на чат? Нужны доказательства. А вообще за учеников хочется порадоваться конечно
11:04:30 07-08-2023
Так и думал, что мало будет комментов, осуждающих училку
11:29:26 07-08-2023
Нашел её фото в интернете. Пожалуй, нет. Правильно судят.
11:38:05 07-08-2023
Как допустили к работе учителем, ранее судимую за преступления против половой неприкосновенности.
11:52:09 07-08-2023
Есть ссылка на фото? Друг спрашивает.