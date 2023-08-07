Учительница из Забайкалья создала чат со школьниками и скидывала им обнаженку

Ранее ее уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

07 августа 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На учительницу географии из Забайкальского края завели уголовное дело из-за чата с учениками, который она создала. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, женщина создала в социальных сетях чат под названием "юные травокуры", в который отправляла интимные фотографии. Свои или нет – не уточняется.

Отмечается также, что ранее женщину уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ей грозит до 15 лет колонии.