Уровень воды в Оби за сутки поднялся на 22 сантиметра
До критической отметки в районе Затона остался 81 сантиметр
11 июня 2023, 17:10, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
Выездное совещание по вопросу паводковой ситуации прошло в барнаульском районе Затон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказали в региональном ЦГМС, уровень воды в Оби в районе Барнаула составляет 479 см над нулем водомерного поста. Критическая отметка, при которой начинается подтопление, составляет 560 см.
В "Западно-Сибирском УГМС" рассказали, что за прошедшие сутки уровень воды в реке вырос на 22 сантиметра.
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