Уровень воды в Оби за сутки поднялся на 22 сантиметра

До критической отметки в районе Затона остался 81 сантиметр

11 июня 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

Выездное совещание по вопросу паводковой ситуации прошло в барнаульском районе Затон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в региональном ЦГМС, уровень воды в Оби в районе Барнаула составляет 479 см над нулем водомерного поста. Критическая отметка, при которой начинается подтопление, составляет 560 см.

В "Западно-Сибирском УГМС" рассказали, что за прошедшие сутки уровень воды в реке вырос на 22 сантиметра.