Власти Барнаула не отдадут застройщику участок с погребами для ЖК

Собственник собирался расширить территорию по ул. Малахова, 126а, для продолжения подземного паркинга и двора на его кровле за счёт бесхозного участка

04 апреля 2023, 10:05, ИА Амител

Ул. Малахова, 126а / Фото: "Яндекс.Карты"

Строительная компания "Инвестиции в будущее" не сможет расширить земельный участок на улице Малахова, 126а, где планировалось разместить жилую 16-этажку, пишет "Толк".

Год назад площадку выкупила фирма "Мария-Ра" бизнесменов Ракшиных у обанкротившегося "Холидея", а затем стало известно, что туда зайдёт подрядчик – компания "Инвестиции в будущее". В феврале она представила проект 16-этажного дома со 120 квартирами, подземной парковкой и пристройкой под магазин.

Сейчас площадь участка составляет 2,66 тыс. кв. метров, но собственник собирался расширить территорию для продолжения подземного паркинга и двора на его кровле за счёт расположенного по соседству "бесхозного" участка площадью 746 кв. метров.

Проект межевания вынесли на общественные обсуждения, но в ходе процедуры в комиссию поступило коллективное обращение от жильцов соседнего дома по ул. Малахова, 120. Они заверили, что эта территория ими используется, и в будущем они намерены сами её благоустроить. Представитель собственников дома сообщила, что на территории образуемого участка с 1990 года расположены погреба жителей. При этом на градсовете автор эскизного проекта дома Владимир Золотов утверждал, что на участке фактически погребов нет, там якобы просто нарыты ямы.

В итоге в строительном комитете учли мнение жителей и решили не рекомендовать к утверждению проект межевания земли. Как отмечает издание, не исключено, что застройщик теперь будет вынужден снижать этажность и число квартир, ограничиваясь только своим участком.