В Алтайском крае судебный пристав спас мальчика, который лизнул на морозе столб

Ребенок решил проверить, работает ли второй закон термодинамики

29 декабря 2024, 18:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

В селе Красногорское громкий детский плач привлек внимание судебного пристава Дмитрия Руфа, который в последних числах декабря спешил на службу. Выяснилось, что в 25-градусный мороз школьник лизнул металлический столб: закон физики сработал, и язык надежно прилип. Самостоятельно освободиться из этого плена ребенок не смог.

"Младший сержант быстро сориентировался: раздобыл теплую воду и отлил ею язык мальчугана. Неизвестно, сколько бы простоял в таком положении школьник, если бы не решительные действия сотрудника органа принудительного исполнения, который помог избежать глубоких ран на языке любопытного пленника", – сообщили amic.ru в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.