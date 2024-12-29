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В Алтайском крае судебный пристав спас мальчика, который лизнул на морозе столб

Ребенок решил проверить, работает ли второй закон термодинамики

29 декабря 2024, 18:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"
Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

В селе Красногорское громкий детский плач привлек внимание судебного пристава Дмитрия Руфа, который в последних числах декабря спешил на службу. Выяснилось, что в 25-градусный мороз школьник лизнул металлический столб: закон физики сработал, и язык надежно прилип. Самостоятельно освободиться из этого плена ребенок не смог.

"Младший сержант быстро сориентировался: раздобыл теплую воду и отлил ею язык мальчугана. Неизвестно, сколько бы простоял в таком положении школьник, если бы не решительные действия сотрудника органа принудительного исполнения, который помог избежать глубоких ран на языке любопытного пленника", – сообщили amic.ru в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Алтайский край дети

Комментарии 5

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Гость

20:06:04 29-12-2024

Уринотерапия говорят помогает очень быстро в таких случаях

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Гость из будущего

00:12:21 30-12-2024

И опыт, сын ошибок трудных... 🤣

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Владимир

08:11:03 30-12-2024

Судя по фото этому мальчику лет 50-его не спасти- он опять будет лизать

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Светлана

18:11:05 30-12-2024

Владимир (08:11:03 30-12-2024) Судя по фото этому мальчику лет 50-его не спасти- он опять б... под фото есть подпись...

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Гость

10:32:54 31-12-2024

Светлана (18:11:05 30-12-2024) под фото есть подпись......
Это про некоторых барнаульцев

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