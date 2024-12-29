В Алтайском крае судебный пристав спас мальчика, который лизнул на морозе столб
Ребенок решил проверить, работает ли второй закон термодинамики
29 декабря 2024, 18:30, ИА Амител
В селе Красногорское громкий детский плач привлек внимание судебного пристава Дмитрия Руфа, который в последних числах декабря спешил на службу. Выяснилось, что в 25-градусный мороз школьник лизнул металлический столб: закон физики сработал, и язык надежно прилип. Самостоятельно освободиться из этого плена ребенок не смог.
"Младший сержант быстро сориентировался: раздобыл теплую воду и отлил ею язык мальчугана. Неизвестно, сколько бы простоял в таком положении школьник, если бы не решительные действия сотрудника органа принудительного исполнения, который помог избежать глубоких ран на языке любопытного пленника", – сообщили amic.ru в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.
20:06:04 29-12-2024
Уринотерапия говорят помогает очень быстро в таких случаях
00:12:21 30-12-2024
И опыт, сын ошибок трудных... 🤣
08:11:03 30-12-2024
Судя по фото этому мальчику лет 50-его не спасти- он опять будет лизать
18:11:05 30-12-2024
Владимир (08:11:03 30-12-2024) Судя по фото этому мальчику лет 50-его не спасти- он опять б... под фото есть подпись...
10:32:54 31-12-2024
Светлана (18:11:05 30-12-2024) под фото есть подпись......
Это про некоторых барнаульцев