В Барнауле приставы пришли в детский центр и ничего не арестовали, а принесли подарки
Для ребят организовали сказочное новогоднее представление
26 декабря 2024, 12:16, ИА Амител
Судебные приставы и Новый год / Фото: r22.fssp.gov.ru
В Алтайском крае судебные приставы в преддверии новогодних праздников посетили подшефный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Журавлики", сообщает региональная ФССП.
"Новый год для детей – самый таинственный и волшебный праздник, который они ждут с особым нетерпением. А новогодние подарки для них – это еще один повод поверить в сказку и волшебство, получить море положительных эмоций", – рассказали в ведомстве.
Для детей судебные приставы организовали сказочное новогоднее представление, вручили детям сладкие подарки, пожелали им здоровья и чтобы исполнялись мечты.
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