В Барнауле приставы пришли в детский центр и ничего не арестовали, а принесли подарки

Для ребят организовали сказочное новогоднее представление

26 декабря 2024, 12:16, ИА Амител

Судебные приставы и Новый год / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы в преддверии новогодних праздников посетили подшефный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Журавлики", сообщает региональная ФССП.

"Новый год для детей – самый таинственный и волшебный праздник, который они ждут с особым нетерпением. А новогодние подарки для них – это еще один повод поверить в сказку и волшебство, получить море положительных эмоций", – рассказали в ведомстве.

Для детей судебные приставы организовали сказочное новогоднее представление, вручили детям сладкие подарки, пожелали им здоровья и чтобы исполнялись мечты.