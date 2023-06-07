В Барнауле апартаменты с "вахтершей" сдают на берегу Оби за 3,2 тысячи в сутки

Квартиру с необычной комнатой сдают в краевой столице

07 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Суточно.ру"

В Барнауле "двушку" в ЖК "Аквамарин" сдают за 3,2 тыс. рублей в сутки. Она находится на последнем, 16-м этаже и из ее окон открывается вид на Обь. В объявлении на "Суточно.ру" квартиру без скромности называют апартаментами.

















Фото: "Суточно.ру"

В одной из спален здесь живет "вахтерша"… Шутим: на самом деле это барельеф, на котором изображена не то русалка, не то какая-то царица. У нее длинные волосы, золотистые украшения и пристальный взгляд (собственно, из-за него она похожа на вахтершу).

В апартаментах есть кухня, телевизор и набор посуды. Работает Wi-Fi.

Площадь сдаваемой "двушки" – 52 кв. м. И, кстати, в ней имеется балкон.