В Барнауле апартаменты с "вахтершей" сдают на берегу Оби за 3,2 тысячи в сутки
Квартиру с необычной комнатой сдают в краевой столице
07 июня 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: "Суточно.ру"
В Барнауле "двушку" в ЖК "Аквамарин" сдают за 3,2 тыс. рублей в сутки. Она находится на последнем, 16-м этаже и из ее окон открывается вид на Обь. В объявлении на "Суточно.ру" квартиру без скромности называют апартаментами.
Фото: "Суточно.ру"
В одной из спален здесь живет "вахтерша"… Шутим: на самом деле это барельеф, на котором изображена не то русалка, не то какая-то царица. У нее длинные волосы, золотистые украшения и пристальный взгляд (собственно, из-за него она похожа на вахтершу).
В апартаментах есть кухня, телевизор и набор посуды. Работает Wi-Fi.
Площадь сдаваемой "двушки" – 52 кв. м. И, кстати, в ней имеется балкон.
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