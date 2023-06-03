В Барнауле молодая девушка наткнулась на мошенника при покупке кресла в соцсети

Полицейские возбудили уголовное дело

03 июня 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com

22-летняя жительница Барнаула лишилась денег при заказе товара в интернете, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, горожанка нашла в соцсети объявление о продаже ротанговой мебели и связалась с продавцом. Он сказал, что мебель хранится на складе в другом городе и нужно внести полную предоплату.

Девушка перевела ему 6800 рублей за кресло и доставку, но в назначенное время товар не привезли. Связаться с продавцом тоже не удалось: он заблокировал клиентку в соцсетях и выключил телефон.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.