В Барнауле молодая девушка наткнулась на мошенника при покупке кресла в соцсети
Полицейские возбудили уголовное дело
03 июня 2023, 14:59, ИА Амител
Фото: pxhere.com
22-летняя жительница Барнаула лишилась денег при заказе товара в интернете, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, горожанка нашла в соцсети объявление о продаже ротанговой мебели и связалась с продавцом. Он сказал, что мебель хранится на складе в другом городе и нужно внести полную предоплату.
Девушка перевела ему 6800 рублей за кресло и доставку, но в назначенное время товар не привезли. Связаться с продавцом тоже не удалось: он заблокировал клиентку в соцсетях и выключил телефон.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.
17:32:41 03-06-2023
мне Озон третью неделю заказ везет, все никак привезти не может. и речь далеко не про 6800. кругом одно жулье.
22:45:28 03-06-2023
Самое главное - через какую сеть девушка хотела купить кресло. Где ловушка.