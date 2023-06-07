В Барнауле отключат горячую воду до полуночи. Список адресов

Специалисты СГК прилагают максимум усилий, чтобы вернуть горячую воду быстрее

07 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 7 июня до 24:00 отключат горячую воду жителям многоквартирных и частных домов из-за работ на участке теплосети М-213 в районе проспекта Комсомольского, 10б.

"Врезка заглушек в тепловые камеры и монтаж обводной линии требуют временного ограничения подачи горячей воды для жителей центральной части города", – отметили в компании.

В СГК пояснили, что данные работы необходимы, чтобы в будущем не отключать потребителей от ресурса при работах на теплосети.