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В Барнауле отключат горячую воду до полуночи. Список адресов

Специалисты СГК прилагают максимум усилий, чтобы вернуть горячую воду быстрее

07 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 7 июня до 24:00 отключат горячую воду жителям многоквартирных и частных домов из-за работ на участке теплосети М-213 в районе проспекта Комсомольского, 10б.

"Врезка заглушек в тепловые камеры и монтаж обводной линии требуют временного ограничения подачи горячей воды для жителей центральной части города", – отметили в компании.

В СГК пояснили, что данные работы необходимы, чтобы в будущем не отключать потребителей от ресурса при работах на теплосети.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 1

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Гость

12:57:50 07-06-2023

да зачем быстрее то, вот сейчас как раз работайте спокойно, думаю руки не застудим!

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