В Барнауле отключат светофоры на четырех перекрестках

Ограничения будут действовать до трех часов

29 января 2024, 08:31, ИА Амител

Светофоры отключат в Барнауле 29 января / Фото: pxhere.com

В Барнауле 29 января из-за ремонта электросетей отключат светофоры на четырех участках, сообщает мэрия.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 12:00 на пересечении проспекта Комсомольского с Димитрова, Кирова и Чкалова, а также с 13:30 до 16:00 на перекрестке проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.