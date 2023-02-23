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В Барнауле прошёл автопробег в поддержку участников СВО

Акцию сняли с квадрокоптера, впоследствии ролик смонтируют и отправят землякам, которые находятся в зоне СВО

23 февраля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: Андрей Чурилов / "Вечерний Барнаул"

В Барнауле 23 февраля прошёл автопробег в поддержку земляков – участников спецоперации, сообщили в мэрии.

В полдень с площади Свободы стартовало около 50 машин с российскими флагами и символикой волонтёрского движения "Добрая воля 22", которое инициировало акцию.

В течение полутора часов водители ездили по всем районам города, а затем вернулись обратно на площадь. Мероприятие при этом снимали с квадрокоптера.

"Потом смонтируем видеоролик и разошлём нашим землякам в зону СВО: пусть ребята видят и знают, что мы их поддерживаем и очень ждём", – рассказал один из организаторов движения Николай Панов.

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Комментарии 5

  • Что ж не на отечественных машинах, коль такие патриоты?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Когда машины покупали, не знали, что НАТО нацистов будет поддерживать. А НАТО до сих пор наши энергоресурсы непатриотично потребляет
    24 февраля, Гость   Ответить
  • и как вы поддержали? чем? покатались на машинах. поддержка -то в чем?
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Сразу всей колонной на Донбасс бы и ехали
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Покатались. Сожгли бензин, добавили выхлопных газов в и без того не самый чистый воздух. И как это кого-то поддержало?
    24 февраля, Гость   Ответить
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