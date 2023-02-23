В Барнауле прошёл автопробег в поддержку участников СВО
Акцию сняли с квадрокоптера, впоследствии ролик смонтируют и отправят землякам, которые находятся в зоне СВО
23 февраля 2023, 18:35, ИА Амител
В Барнауле 23 февраля прошёл автопробег в поддержку земляков – участников спецоперации, сообщили в мэрии.
В полдень с площади Свободы стартовало около 50 машин с российскими флагами и символикой волонтёрского движения "Добрая воля 22", которое инициировало акцию.
В течение полутора часов водители ездили по всем районам города, а затем вернулись обратно на площадь. Мероприятие при этом снимали с квадрокоптера.
"Потом смонтируем видеоролик и разошлём нашим землякам в зону СВО: пусть ребята видят и знают, что мы их поддерживаем и очень ждём", – рассказал один из организаторов движения Николай Панов.
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