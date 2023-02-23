В Барнауле прошёл автопробег в поддержку участников СВО

Акцию сняли с квадрокоптера, впоследствии ролик смонтируют и отправят землякам, которые находятся в зоне СВО

23 февраля 2023, 18:35, ИА Амител



















Фото: Андрей Чурилов / "Вечерний Барнаул"

В Барнауле 23 февраля прошёл автопробег в поддержку земляков – участников спецоперации, сообщили в мэрии.

В полдень с площади Свободы стартовало около 50 машин с российскими флагами и символикой волонтёрского движения "Добрая воля 22", которое инициировало акцию.

В течение полутора часов водители ездили по всем районам города, а затем вернулись обратно на площадь. Мероприятие при этом снимали с квадрокоптера.