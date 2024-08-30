В Барнауле провели тренировку по ликвидации аварии на теплосетях

Городские службы продемонстрировали слаженность в работе и хороший результат

30 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Общегородская противоаварийная тренировка / Фото: СГК

29 августа в Барнауле на территории теплосетевого подразделения СГК прошла масштабная общегородская противоаварийная тренировка. Мероприятие провели для оттачивания слаженности и взаимодействия различных городских служб в случае серьезных повреждений тепловых сетей.

В тренировке приняли участие представители ключевых ведомств:

комитета жилищно-коммунального хозяйства;

комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула;

комитета образования;

Министерства здравоохранения Алтайского края;

Управления по делам ГОЧС Барнаула;

администрации всех районов города.

Сценарий предусматривал резкое падение давления теплоносителя в тепломагистралях, подключенных к ТЭЦ-2, при низких температурах. Это создавало угрозу полной остановки ТЭЦ-2 и размораживания внутренних систем в многоквартирных домах, детских садах, школах и больницах. Пострадало бы 23 460 человек.

Общегородская противоаварийная тренировка / Фото: СГК

Специалисты барнаульского теплосетевого подразделения СГК первоочередно приступили к устранению условных повреждений. Организовали шесть рабочих точек, привлекли аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Благодаря общей слаженной работе, единому информационному полю и четкой схеме информирования потребителей, серьезные повреждения устранили в течение 12 часов. Еще через четыре часа отопление и горячее водоснабжение восстановили.

Положительный опыт тренировки может стать основой для регулярных практических занятий, которые помогут службам Барнаула эффективно готовиться к отопительному сезону.