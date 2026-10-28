Мурашик поселился в зоопарке в декабре 2025 года, а свое увлечение футболом обнаружил спустя несколько месяцев

28 октября 2026, 08:09, ИА Амител

В барнаульском зоопарке молодой зубр по кличке Мурашик начал утро с футбольной тренировки. Животное устроило забеги по вольеру, толкая перед собой большой мяч. Такое развлечение стало одним из любимых занятий лесного быка.

Мурашик поселился в зоопарке в декабре 2025 года, а увлечение футболом обнаружил спустя несколько месяцев. В апреле сотрудники впервые предложили зубру поиграть с мячом. Поначалу новый предмет вызвал у животного опасения, однако вскоре любопытство оказалось сильнее.

Освоившись, Мурашик принялся подталкивать игрушку рогами и перекатывать ее по вольеру. Постепенно необычная забава настолько понравилась зубру, что теперь он охотно гоняет мяч.

Впрочем, для футбольных тренировок Мурашику не всегда требуется специальный спортивный снаряд. Если мяча поблизости нет, находчивый зубр может использовать вместо него обычные пеньки.