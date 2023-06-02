В баскетбольном клубе "Барнаул" назвали, кто будет руководить командой в новом сезоне

Главным тренером стал Александр Герасимов, сотрудничавший с юниоркой ЦСКА

02 июня 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: ЦСКА

Барнаульский баскетбольный клуб подписал контракт с Александром Герасимовым, который до этого был главным тренером в молодёжной команде "ЦСКА-Юниор". Именно этот наставник будет руководить командой в новом сезоне.

"БК "Барнаул" – это новый проект и новый вызов для меня. Рад возглавить тренерский штаб клуба. Будем работать над дальнейшим ростом команды, привлекать и молодых игроков, и опытных спортсменов", – приводит слова Александра Герасимова пресс-служба БК "Барнаул".

Александр Герасимов родился 10 декабря 1979 года. В послужном списке – чемпионство в молодёжной лиге ВТБ с "ЦСКА-Юниором" и "Химками-2", чемпионство и медали в ДЮБЛ.

На сайте ЦСКА также пожелали тренеру удачи в барнаульском клубе.

"Александр вернулся в ЦСКА в 2020 году, возглавив "ЦСКА-Юниор" на три сезона, и привёл молодёжную команду к чемпионству сезона-2020/21 и серебряным медалям в 2022-м. Также в свой первый сезон Герасимов был признан лучшим тренером Единой молодёжной лиги ВТБ и стал чемпионом ДЮБЛ как ассистент тренера. Клуб искренне благодарит Александра за проделанную работу и желает удачи на новом этапе карьеры", – говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлом сезоне БК "Барнаул" руководил Олег Тен, но он покинул команду, не дожидаясь окончания чемпионата.