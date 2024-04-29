Сами кинологи отмечают, что наиболее зрелищный момент представления — задержание "преступника" служебной собакой

29 апреля 2024, 22:35, ИА Амител

Немецкая овчарка / Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудники полиции и кинологи провели экскурсию для школьников. Как сообщают "Вести Алтай", детям показали, как собаки выполняют команды, преодолевают полосу препятствий и находят спрятанные имитаторы запрещенных веществ.

Сейчас в кинологическом центре содержатся 30 собак. Среди них есть как опытные служебные животные, так и щенки. Сами кинологи отмечают, что наиболее зрелищный момент представления – задержание "преступника" служебной собакой. Это всегда вызывает бурю эмоций у посетителей.

Кроме того, в бийской школе № 12 полицейские поговорили с пятиклассниками о том, за что и с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность. Также ребятам напомнили о безопасном поведении в интернете и в формате интерактивной игры познакомили с работой криминалистов. Школьники сняли отпечатки пальцев с предметов и прошли дактилоскопию.