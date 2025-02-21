В Черном море столкнулись танкер и сухогруз
Одно судно навалилось на другое из-за непогоды
21 февраля 2025, 18:40, ИА Амител
Момент столкновения танкера и сухогруза / Фото: Mash
В Черном море столкнулись танкер и сухогруз. Как сообщает Mash, суда несколько часов оставались сцепленными.
Инцидент произошел утром между Кабардинкой и Геленджиком.
"Одно судно сорвалось с якоря и навалилось на второе из-за плохой погоды", – пишет издание.
Освободить суда удалось только спустя несколько часов, когда прибыл буксир.
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали, что ни танкер, ни сухогруз не получили серьезных повреждений и остаются на плаву. Пострадавших нет.
19:41:32 21-02-2025
Отродясь такого не бывало, и вот опять...
20:31:08 21-02-2025
Диверсии какие-то, одна за другой 🤔. Тут в городе сто раз прогноз погоды посмотрим, а это в море выходят в шторм на развалюхах.