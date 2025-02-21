Одно судно навалилось на другое из-за непогоды

21 февраля 2025, 18:40, ИА Амител

Момент столкновения танкера и сухогруза / Фото: Mash

В Черном море столкнулись танкер и сухогруз. Как сообщает Mash, суда несколько часов оставались сцепленными.

Инцидент произошел утром между Кабардинкой и Геленджиком.

"Одно судно сорвалось с якоря и навалилось на второе из-за плохой погоды", – пишет издание.

Освободить суда удалось только спустя несколько часов, когда прибыл буксир.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали, что ни танкер, ни сухогруз не получили серьезных повреждений и остаются на плаву. Пострадавших нет.