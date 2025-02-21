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В Черном море столкнулись танкер и сухогруз

Одно судно навалилось на другое из-за непогоды

21 февраля 2025, 18:40, ИА Амител

Момент столкновения танкера и сухогруза / Фото: Mash
Момент столкновения танкера и сухогруза / Фото: Mash

В Черном море столкнулись танкер и сухогруз. Как сообщает Mash, суда несколько часов оставались сцепленными.

Инцидент произошел утром между Кабардинкой и Геленджиком.

"Одно судно сорвалось с якоря и навалилось на второе из-за плохой погоды", – пишет издание.

Освободить суда удалось только спустя несколько часов, когда прибыл буксир.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали, что ни танкер, ни сухогруз не получили серьезных повреждений и остаются на плаву. Пострадавших нет.

Происшествия Россия

Комментарии 2

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Гость

19:41:32 21-02-2025

Отродясь такого не бывало, и вот опять...

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Гость

20:31:08 21-02-2025

Диверсии какие-то, одна за другой 🤔. Тут в городе сто раз прогноз погоды посмотрим, а это в море выходят в шторм на развалюхах.

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