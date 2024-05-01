В ФТС сообщили о задержке в оформлении посылок, доставляемых "Почтой России"

Накладки связаны с нехваткой денежных средств на лицевом счете для таможенных платежей

01 мая 2024, 21:58, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 30 апреля фиксирует задержки в оформлении посылок, которые доставляются "Почтой России". Как сообщает ТАСС, в ведомстве объяснили, что связаны накладки с нехваткой денежных средств на лицевом счете для таможенных платежей.

"В данном случае АО "Почта России" является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей", – отметили в ФТС. Проблема коснулась лишь платных международных отправлений: их доля не превышает 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений. Находящиеся на контроле посылки оформят сразу после поступления денежных средств на лицевой счет "Почты России" и подачи декларации в таможню. Решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не выносятся.