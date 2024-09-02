В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

Как отмечают в ЛДПР, в ряде регионов минимальный уровень выплаты ниже прожиточного минимума и не отвечает потребностям семей

02 сентября 2024, 16:41, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на рассмотрение в российское правительство проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пресс-службы партии.

Документ предполагает увеличение пособия до прожиточного минимума для детей в регионе, а также до 60% от среднего заработка родителя. Сейчас россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка при выходе в декрет.

Авторы считают, что текущий минимальный размер пособия по уходу за ребенком 9,2 тысячи рублей не соответствует уровню прожиточного минимума для детей в ряде регионов, а также не отвечает реальным потребностям семей. На этом фоне они считают, что рост пособия поможет повысить уровень жизни молодых семей.