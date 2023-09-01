В Госдуме призвали прекратить "кошмарить врачей"

Депутаты планируют декриминализовать самую гуманную профессию

01 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев рассказал "Парламентской газете", с какими инициативами комитет по охране здоровья планирует выйти в осеннюю думскую сессию.

Башанкаев отметил, что самый важный проект комитета - декриминализация медицинской деятельности. По его словам, "как дамоклов меч" над медиками висит 238-я статья УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Хватит кошмарить врачей и сажать по 238-й статье! У нас дефицит кадров, опытные специалисты уходят из профессии, молодые ребята начинают думать, стоит ли им работать в такой непредсказуемой системе. По закону врачи оказывают не медицинскую помощь, а медицинскую услугу. Это очень коробит", - подчеркнул парламентарий.

Примечательно, что декриминализировать медицинскую деятельность весьма сложно. В частности, придется пересмотреть массу нормативных актов в разных министерствах и службах.