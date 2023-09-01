В Госдуме призвали прекратить "кошмарить врачей"
Депутаты планируют декриминализовать самую гуманную профессию
01 сентября 2023, 11:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Бадма Башанкаев рассказал "Парламентской газете", с какими инициативами комитет по охране здоровья планирует выйти в осеннюю думскую сессию.
Башанкаев отметил, что самый важный проект комитета - декриминализация медицинской деятельности. По его словам, "как дамоклов меч" над медиками висит 238-я статья УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Хватит кошмарить врачей и сажать по 238-й статье! У нас дефицит кадров, опытные специалисты уходят из профессии, молодые ребята начинают думать, стоит ли им работать в такой непредсказуемой системе. По закону врачи оказывают не медицинскую помощь, а медицинскую услугу. Это очень коробит", - подчеркнул парламентарий.
Примечательно, что декриминализировать медицинскую деятельность весьма сложно. В частности, придется пересмотреть массу нормативных актов в разных министерствах и службах.
"Но мы уже многое сделали и будем продолжать эту работу", - указал Башанкаев.
11:14:21 01-09-2023
Чтобы был хоть какой-то толк, необходимо отказаться от коммерциализированной сдельной медицины и вернуться к советской медицине. А на это никто не пойдёт. И это невозможно в обществе, где главная цель - нажива любой ценой. Даже ценой жизни пациента, который рассматривается рвачами всего лишь навсего как клиент.
11:57:31 01-09-2023
Для начала остановите поток все возможных "указушек" которые каждодневно сваливается на голову врачей. Больными заниматься некогда, надо выполнять "указушки". Понятно, что некоторые кадры в министерстве будут скучать без работы ибо их работа в пустой бумаго творческой деятельности. Это не только в медицине, это везде. Так что мечты, мечты, но это не Газпром, мечты не сбудутся.
12:11:35 01-09-2023
Не помню ни одной публикации, что врача привлекли. Такое бывает раз в 10 лет?
13:23:41 01-09-2023
Гость (12:11:35 01-09-2023) Не помню ни одной публикации, что врача привлекли. Такое быв... Бывает