В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом

18 пострадавших госпитализировали, семь из них находятся в реанимации

02 мая 2024, 19:52, ИА Амител

Фото: t.me/sputnik_kyrgyzstan

Грузовой автомобиль совершил наезд на группу детей в Киргизии – пострадали 29 школьников в возрасте от 9 до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Инцидент произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области на мероприятии, где проходило массовое чтение эпоса "Манас". 18 пострадавших госпитализировали, еще семь находятся в реанимации.

По предварительной информации, наезд оказался непредумышленным. По неустановленной пока причине машина сама поехала с горы.