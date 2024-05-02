В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
18 пострадавших госпитализировали, семь из них находятся в реанимации
02 мая 2024, 19:52, ИА Амител
Фото: t.me/sputnik_kyrgyzstan
Грузовой автомобиль совершил наезд на группу детей в Киргизии – пострадали 29 школьников в возрасте от 9 до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Инцидент произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области на мероприятии, где проходило массовое чтение эпоса "Манас". 18 пострадавших госпитализировали, еще семь находятся в реанимации.
По предварительной информации, наезд оказался непредумышленным. По неустановленной пока причине машина сама поехала с горы.
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