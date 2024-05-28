В России к 2035 году распланируют, как сократить различия регионов по уровню жизни

В Совфеде делают все возможное, чтобы везде были одинаковые условия для реализации гражданами своих возможностей

28 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Стремительный рост / Фото: pixabay.com

Одной из главных задач концепции Стратегии пространственного развития РФ должно стать выравнивание уровня жизни в российских регионах, пишет "Парламентская газета".

Как заявил сенатор Андрей Шевченко, Совфед поставил себе задачу сократить межрегиональные различия в уровне жизни населения.

"Не важно, в каком муниципалитете живет человек – в Московской области или на Ямале. Везде должны быть одинаковые условия для реализации гражданами своих возможностей", – подчеркнул Шевченко.

Шевченко сообщил, что сенаторы уже внесли 12 поправок к концепции пространственного развития. Он рассчитывает, что "этот важный стратегический документ" будет принят в 2024 году.

Сенатор уточнил, что предлагается "расширить горизонт планирования концепции до 2035 года", а не как сейчас – до 2030-го.