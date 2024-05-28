В России к 2035 году распланируют, как сократить различия регионов по уровню жизни
В Совфеде делают все возможное, чтобы везде были одинаковые условия для реализации гражданами своих возможностей
28 мая 2024, 16:20, ИА Амител
Одной из главных задач концепции Стратегии пространственного развития РФ должно стать выравнивание уровня жизни в российских регионах, пишет "Парламентская газета".
Как заявил сенатор Андрей Шевченко, Совфед поставил себе задачу сократить межрегиональные различия в уровне жизни населения.
"Не важно, в каком муниципалитете живет человек – в Московской области или на Ямале. Везде должны быть одинаковые условия для реализации гражданами своих возможностей", – подчеркнул Шевченко.
Шевченко сообщил, что сенаторы уже внесли 12 поправок к концепции пространственного развития. Он рассчитывает, что "этот важный стратегический документ" будет принят в 2024 году.
Сенатор уточнил, что предлагается "расширить горизонт планирования концепции до 2035 года", а не как сейчас – до 2030-го.
16:50:08 28-05-2024
Другими словами, составление плана ,как сделать жизнь в Сибири, как и в Москве, будет проведено не к 2030 году, а к 2035 году? Значит, само выравнивание уровня жизни столицы и провинции будет ещё позже.? Если так, точно не доживу.Ну. может, хоть внуки будут жить, не завидуя москвичам.Правда, если в Москву не уедут, чтоб не завидовать москвичам. Это более верно, чем ждать выравнивания жизни в Барнауле и Москве.. И будут многие барнаульцы продолжать покидать родные места в поисках лучшей жизни .И превратится Барнаул в уездный город, как был до февральской революции 1917 года., когда Временное правительство создало Алтайскую губернию с центром в г.Барнауле. Да-а-а. Перспективы!
17:51:52 28-05-2024
Ничего не изменится в лучшую сторону
20:38:06 28-05-2024
Иван (17:51:52 28-05-2024) Ничего не изменится в лучшую сторону ... У губернатора Ямала и у губернатора АК зряплата одинаковая и зачем второму, что то ровнять в крае?
18:51:37 28-05-2024
2035 год - это же вот-вот. Похоже в дате ошиблись. Надо 2135 год указать, тогда точно мы сравняемся с Москвой. А по факту БРЕД полнейший.
13:19:33 29-05-2024
Гость (18:51:37 28-05-2024) 2035 год - это же вот-вот. Похоже в дате ошиблись. Надо 2135... Нормально и 2035 год, времени вполне достаточно, чтобы все получилось по бессмертному пророчеству незабвенного Ходжи Нассредина.
19:57:53 28-05-2024
Фантазер - ты меня называла.
22:57:21 28-05-2024
В Совфеде делают все возможное, чтобы везде были одинаковые условия + расширить горизонт планирования концепции до 2035 года - СССР уже не будет.. у капитализма свои планы.
03:52:02 29-05-2024
Задачи сравнять уровни жизни к 2030 или 2035 году нет. Важен процесс - на 1-2% выравнивать в 5 лет. Такая задача стоит. Эта программа принята несколько лет назад. Мы ощущаем уже результаты? Кто-то из Москвы к нам ломится жить?
07:55:31 29-05-2024
Может военное производство сюда перенести. До нас дольше летит, больше шансов что не долетит. А там близко, шансов почти нет
12:30:00 29-05-2024
Во время войны в Сибирь военное производство перевозили