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В России выявили случаи заражения гонконгским гриппом

Заболевшие не были привиты

04 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Тюменской области выявили грипп А (H3N2) у взрослого и двух детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Отмечается, что заболевшие не были привиты. Тем не менее в регионе такая возможность есть, отмечают в управлении.

Грипп H3N2 (гонконгский) – третья пандемия гриппа в XX веке. Первые случаи заражения были зафиксированы в Гонконге летом 1968-го. За три года (1968–1970) от болезни умерло от 1 до 4 миллионов человек. После пандемии избыточная смертность от H3N2 наблюдалась еще около 10 лет.

К симптомам заболевания относятся температура выше 39 градусов, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле и сухой кашель.

Грипп медицина здравоохранение

Комментарии 3

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Гость

15:39:14 04-11-2023

Заболевшие не были привиты----- понятно) плохо народ идет прививаться?🙄

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Елена

17:07:11 04-11-2023

За столько лет уже иммунитет выработался и сам вирус мутировался. Вирусов смертельного гриппа более 1000 видов. Этож сколько надо постаить человеку прививок,чтоб организм выработал иммунитет?

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...

18:15:16 04-11-2023

прививка не поможет...гриппол от других форм гриппа

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