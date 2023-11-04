В России выявили случаи заражения гонконгским гриппом
Заболевшие не были привиты
04 ноября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Тюменской области выявили грипп А (H3N2) у взрослого и двух детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Отмечается, что заболевшие не были привиты. Тем не менее в регионе такая возможность есть, отмечают в управлении.
Грипп H3N2 (гонконгский) – третья пандемия гриппа в XX веке. Первые случаи заражения были зафиксированы в Гонконге летом 1968-го. За три года (1968–1970) от болезни умерло от 1 до 4 миллионов человек. После пандемии избыточная смертность от H3N2 наблюдалась еще около 10 лет.
К симптомам заболевания относятся температура выше 39 градусов, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле и сухой кашель.
15:39:14 04-11-2023
Заболевшие не были привиты----- понятно) плохо народ идет прививаться?🙄
17:07:11 04-11-2023
За столько лет уже иммунитет выработался и сам вирус мутировался. Вирусов смертельного гриппа более 1000 видов. Этож сколько надо постаить человеку прививок,чтоб организм выработал иммунитет?
18:15:16 04-11-2023
прививка не поможет...гриппол от других форм гриппа