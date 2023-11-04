Заболевшие не были привиты

04 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Тюменской области выявили грипп А (H3N2) у взрослого и двух детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Отмечается, что заболевшие не были привиты. Тем не менее в регионе такая возможность есть, отмечают в управлении.

Грипп H3N2 (гонконгский) – третья пандемия гриппа в XX веке. Первые случаи заражения были зафиксированы в Гонконге летом 1968-го. За три года (1968–1970) от болезни умерло от 1 до 4 миллионов человек. После пандемии избыточная смертность от H3N2 наблюдалась еще около 10 лет.

К симптомам заболевания относятся температура выше 39 градусов, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле и сухой кашель.