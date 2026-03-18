Семье алтайских врачей, переехавшей в Москву, подарили дизайнерскую спальню в родном стиле

В относительно небольшой комнате не стали делать перепланировку, зато оформили ее в природных цветах

18 марта 2026, 14:36, ИА Амител

Семья алтайских врачей в программе "Квартирный вопрос" / Фото: кадр из видео на НТВ

Семья врачей из Алтайского края приняла участие в программе "Квартирный вопрос" на НТВ и получила в подарок дизайнерский ремонт спальни-гостиной.

«Герои этого выпуска переехали в Москву из Алтайского края, региона с потрясающими природными локациями. Перед авторами проекта стояла задача переделать пространство, совмещающее и гостиную, и спальню, и кабинет», — рассказали авторы передачи.

В относительно небольшой комнате не стали делать перепланировку, зато оформили ее в природных цветах — оливковом, бордо, горчицы, шоколада, а еще предусмотрели функциональную систему хранения, место для кота и рабочую зону для главы семейства.

Как отмечает "КП-Барнаул", Елена и Дмитрий родом из алтайского поселка Беловский. Познакомились они еще в школе в первом классе и с тех пор были неразлучны. Недавно они вместе с детьми переехали из Алтайского края в Подмосковье.

Дизайнер Анна Баканова, которая работала над проектом ремонта, пояснила, что отталкивалась от родины героев — Алтайского края и его живописной природы. Поэтому в спальне-гостиной преобладают природные цвета — оливковый, бордо, горчица, шоколад.

Так как площадь помещения составляет всего 18,5 кв. м, глобально менять планировку не стали, а сделали упор на четкое зонирование. В итоге появился и "рабочий кабинет", и шкаф для книг и документов, и уголок для кота, и уютная территория с порталом для камина и угловым раскладывающимся диваном.

Елена и Дмитрий оказались в восторге от полученного результата: «Зонирование гостиной и дополнительные места для хранения вещей, казалось, невозможно сделать в одной комнате, но это удалось».