Соцсети педагогов предложили проверять при приеме на работу "для правильного решения"
Инициатива призвана защитить детей и повысить доверие к системе образования
18 марта 2026, 14:15, ИА Амител
Проверка аккаунтов педагогов в социальных сетях при найме на работу обеспечивает защиту детей и соответствует современным стандартам. Об этом "Абзацу" рассказал Юрий Оболонский, сопредседатель общественного движения "Национальный родительский комитет".
По мнению эксперта, в условиях активного развития социальных сетей личная страница преподавателя становится своеобразным отражением его профессиональной репутации. Понимание того, кто и как обучает детей, помогает родителям чувствовать себя увереннее, а сам педагог осознает, какие ожидания общества он должен оправдывать.
«При найме учителей, воспитателей или психологов директор школы обязан изучить их портфолио. Школа несет ответственность перед родителями, которые хотят быть уверены в компетентности педагога, работающего с их детьми», — отметил Оболонский.
Он также подчеркнул, что без проверки социальных сетей преподаватель будет испытывать постоянное беспокойство, так как родители могут сомневаться в его профессиональных качествах.
«Социальная сеть — это визитная карточка педагога, и он должен вести ее соответствующим образом», — добавил он.
В качестве примера Оболонский привел свой опыт, когда его социальные профили проверялись при трудоустройстве, и он не видит в этом ничего предосудительного. Он сказал, что проверка должна быть разумной и не нарушать личные границы педагога.
«Проверка социальных сетей — это нормально. Это так же естественно, как проверка ИНН. Родители и руководитель имеют право знать, кто обучает их детей. Мы не должны вторгаться в личную жизнь, но здоровый образ жизни должен быть примером для подражания. Если педагог демонстрирует неприемлемое поведение в соцсетях, то он не подходит для работы с детьми», — заключил он.
14:23:06 18-03-2026
а за забором-то очередь.
14:29:57 18-03-2026
Гость (14:23:06 18-03-2026) а за забором-то очередь.... Индийцев пригласят. Дети будут хорошо танцевать и петь.
14:28:57 18-03-2026
Онлифанщицы научат зарабатывать деньги. А чему научит трудовик, у которого в соцсетях только одни табуретки? Правильно выбивать табуретку из под себя?
14:43:52 18-03-2026
А у нас что, учителя составляют портфолио?.. Однако... Просто диплома и трудовой уже недостаточно? И да, кстати, это что за низкопоклонство перед Западом - портфолио... Собрание выполненных работ же)
15:02:06 18-03-2026
А когда директор ведет инстограм и выставляет свои покупки не соизмеримые с доходами
15:19:21 18-03-2026
Гость (15:02:06 18-03-2026) А когда директор ведет инстограм и выставляет свои покупки н... Нужно смотреть его партийную принадлежность. Если коммунист или либерал - садить. Если Сами Знаете Из Какой Партии - проверка ничего не выявит.
16:09:16 18-03-2026
Гость (15:19:21 18-03-2026) Нужно смотреть его партийную принадлежность. Если коммунист ...
Так "Сами Знаете Из Какой Партии" - это и есть коммунисты, моментно притворившиеся либералами для прихватизации государственной собственности.
02:41:30 19-03-2026
Справки о несудимости уже недостаточно???
11:52:36 19-03-2026
Еще в трусы к ним загляните.
12:28:14 19-03-2026
Надо слежку за ними проводить , начиная за год до перехода на другое место. И пусть за 2 года раньше пишут заявление, чтобы за год было кому организовать слежку. А то напихают в портфолио самое лучшее, а на
самом деле...ооой, всё может быть.
13:12:20 20-03-2026
А что, учитель не имеет право на личную жизнь? Став учителем ,он автоматически перестает быть человеком? У него исчезают друзья, родители, братья, сестры? Какое дело, как учитель проводит свое время вне работы? Да пусть хоть на ушах по улицам ходит, главное, чтоб в школе свой предмет преподавал качественно. Одно с другим никак не связано. В школы прям вот толпы учителей бегут, а когда их всех будут просить показать фото, видео с их личных страниц, как думаете, что они вам скажут? У моей дочери вообще все страницы закрыты, доступ только близким и друзьям в небольшом количестве, так с какой стати она должна показывать это директору, завучам и тд? Большего бреда придумать нельзя даже... Когда в сентябре 2024 г она за 2 ставки+кл. руководство получила 29 тыс!!!!, сказала, что пока ноги ходят в школу она не пойдет больше работать... И как бы её не уговаривали сотрудники, родители и дети- кушать, простите, хочется всем... Пускай другие трепят нервы, живут там 24/7. А тут придумали еще и контроль соцсетей, зажрались наши выдумщики наверху
17:20:27 20-03-2026
Светлана (13:12:20 20-03-2026) А что, учитель не имеет право на личную жизнь? Став учителем... Поддерживаю вас и возмущена до глубины души. Чиновники - сволочи такое придумать!
16:18:28 20-03-2026
И так никто не хочет работать в образовании. Не о том думаете...За доплату🫤 5 т закорили за классное руководство.:" Вот вы же получаете путинские, вот и отрабатывайте!"..Администрация сама ничего делать не хочет , а уж тем более отвечать,. Кругом простые классные руководители у них виноваты. Если нет психолога, а случай произошёл, то региональное ведомство требует "жертвы", то опять виноваты классные руководители.
17:30:59 20-03-2026
Позор чиновникам! Пусть господин Оболонский пойдет поработает учителем хотя бы пару часов. Даже в московских школах не хватает преподавателей. Давайте ещё в личную жизнь учителя залезем и тогда уж точно в школах никого не останется. Чиновники получают зарплаты неизмеримые с учителями, но все, что они выдумывают, чтобы оправдать свою деятельность, ложится на плечи учителей помимо их и так колоссальной нагрузки. Придумывают они что-то с каждым разом все безумней. Из статистики, кстати, большинство чиновников от образования не имеет педагогического образования и НИКОГДА не преподавали в школах! Идите, г-н Оболонский, в школу, и поучите годика три, потом заявляйте с высоких трибун!!!!