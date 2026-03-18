Инициатива призвана защитить детей и повысить доверие к системе образования

18 марта 2026, 14:15, ИА Амител

Проверка аккаунтов педагогов в социальных сетях при найме на работу обеспечивает защиту детей и соответствует современным стандартам. Об этом "Абзацу" рассказал Юрий Оболонский, сопредседатель общественного движения "Национальный родительский комитет".

По мнению эксперта, в условиях активного развития социальных сетей личная страница преподавателя становится своеобразным отражением его профессиональной репутации. Понимание того, кто и как обучает детей, помогает родителям чувствовать себя увереннее, а сам педагог осознает, какие ожидания общества он должен оправдывать.

«При найме учителей, воспитателей или психологов директор школы обязан изучить их портфолио. Школа несет ответственность перед родителями, которые хотят быть уверены в компетентности педагога, работающего с их детьми», — отметил Оболонский.

Он также подчеркнул, что без проверки социальных сетей преподаватель будет испытывать постоянное беспокойство, так как родители могут сомневаться в его профессиональных качествах.

«Социальная сеть — это визитная карточка педагога, и он должен вести ее соответствующим образом», — добавил он.

В качестве примера Оболонский привел свой опыт, когда его социальные профили проверялись при трудоустройстве, и он не видит в этом ничего предосудительного. Он сказал, что проверка должна быть разумной и не нарушать личные границы педагога.