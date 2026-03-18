Постепенное внедрение элементов гибкого графика возможно, но полная смена модели — вопрос отдаленной перспективы

18 марта 2026, 14:30, ИА Амител

Российские компании не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю, заявила "Газете.ru" финансовый аналитик и преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Это связано с тем, что такой переход часто не приводит к росту производительности труда.

«Смена графика работы требует пересмотра методов управления персоналом и корпоративной культуры. Исследования показывают, что сокращение рабочей недели не всегда благоприятно сказывается на эффективности сотрудников. Напротив, это может привести к повышению нагрузки на оставшихся работников, ухудшению трудовой атмосферы и увеличению риска профессиональных заболеваний. Работодатели опасаются, что переход на четырехдневную неделю не оправдает их ожиданий и приведет к снижению производительности. Поэтому российские компании вряд ли введут такой график в 2026 году», — отметила Сорокина.

Она подчеркнула, что Трудовой кодекс России допускает различные режимы работы, но конкретных механизмов перехода на четырехдневную неделю пока нет. По мнению Сорокиной, необходимы четкие нормативные акты, которые будут регулировать рабочее время, оплату труда и социальные гарантии при таком графике.

«В некоторых секторах российской экономики переход на четырехдневную рабочую неделю более вероятен. К таким отраслям относятся автомобильная промышленность и строительство, которые зависят от сезонных колебаний спроса. В условиях спада спроса предприятия ищут способы сэкономить, и сокращение рабочего времени может стать одним из них. Сектор производства потребительских товаров также реагирует на изменения экономических условий: снижение спроса ведет к уменьшению объемов производства и потребности в рабочей силе, что вынуждает компании сокращать рабочее время», — добавила аналитик.

Сорокина считает, что сокращение рабочей недели — это временная мера, направленная на смягчение последствий экономических изменений и сохранение кадрового потенциала. Многие компании стремятся удержать опытных специалистов даже в условиях спада спроса, понимая, что квалифицированные кадры необходимы для восстановления бизнеса, заключила эксперт.