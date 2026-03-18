В ГД выступили с инициативой повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям
Поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы 18 марта
18 марта 2026, 08:41, ИА Амител
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент для работников здравоохранения и образования. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму — об этом сообщает РИА Новости.
Суть предложения заключается в установлении повышенного индивидуального пенсионного коэффициента на уровне 1,5 для врачей и педагогов. Повышающее значение будет применяться к суммарному ИПК, который формируется за весь период трудовой деятельности работника.
Сергей Миронов обосновал необходимость изменений низким уровнем заработной платы в этих профессиях. По его словам, из‑за невысоких зарплат медики и учителя по итогам многолетней работы получают и сравнительно небольшие пенсии.
Ранее сообщалось, что размер пенсии в России может составить почти 50 тысяч рублей. Планомерное накопление стажа и официальное трудоустройство — ключевые факторы для роста будущей пенсии.
09:09:10 18-03-2026
Скоро выборы...
11:55:36 18-03-2026
Гость (09:09:10 18-03-2026) Скоро выборы...... Сколько еще раз вы выплюните про выборы? А то так никому кроме вас это было непонятно. Спасибо что нам темным глаза открыли… Вы лучше скажите зачем вы вообще на предвыборную пропаганду обращаете внимание? Вам заняться больше нечем?
14:02:20 18-03-2026
Гость (09:09:10 18-03-2026) Скоро выборы......
Училки снова ползком поползут к урне, чтобы вброс сделать!
09:09:14 18-03-2026
Самореклама (пиар).
09:15:13 18-03-2026
Т.е Миронов пиарится, с другой стороны сокращенный рабочий день, удлиненный отпуск, пенсия по стажу... что еще необходимо, почему Миронов не говорит, что работяги до пенсии не доживают?
10:04:03 18-03-2026
У врачей можно и при высоких зарплатах иметь невысокую пенсию, потому что ее назначают от какой-то мифической средней зарплаты по стране. Так и мне 12 лет назад назначили 111 тр.
11:45:31 18-03-2026
Гость (10:04:03 18-03-2026) У врачей можно и при высоких зарплатах иметь невысокую пенс... Олигарх - учитель. Как Ракшин?
Я всегда подозревал про учителей...
10:04:20 18-03-2026
т.е. 11 тр.
11:53:10 18-03-2026
Гость (10:04:20 18-03-2026) т.е. 11 тр.... Не-не, будь мужиком, заявил про 111 тысяч, стой на своем.
11:49:24 18-03-2026
а остальные профессии чем отличаются? У учителей льготный стаж, отработав 25 лет они работают и получают пенсию, а остальной люд не весь до пенсии дорабатывает. Врачи в платной медицине на нашем здоровье неплохо зарабатывают.
16:48:40 18-03-2026
конечно, было бы хорошо, но нельзя пенсионеров разделять на "учителей" и "не учителей"
все одинаково хотят на пенсию и пенсии иметь хотя бы такие, чтобы жить, а не выживать
12:57:17 19-03-2026
Рабочие, которых всегда не хватает, опять мимо.