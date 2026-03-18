В ГД выступили с инициативой повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Поправки в закон "О страховых пенсиях" будут внесены на рассмотрение Госдумы 18 марта

18 марта 2026, 08:41, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент для работников здравоохранения и образования. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму — об этом сообщает РИА Новости.

Суть предложения заключается в установлении повышенного индивидуального пенсионного коэффициента на уровне 1,5 для врачей и педагогов. Повышающее значение будет применяться к суммарному ИПК, который формируется за весь период трудовой деятельности работника.

Сергей Миронов обосновал необходимость изменений низким уровнем заработной платы в этих профессиях. По его словам, из‑за невысоких зарплат медики и учителя по итогам многолетней работы получают и сравнительно небольшие пенсии.

Ранее сообщалось, что размер пенсии в России может составить почти 50 тысяч рублей. Планомерное накопление стажа и официальное трудоустройство — ключевые факторы для роста будущей пенсии.