Жители Сибири стали чаще оформлять потребительские кредиты

18 марта 2026, 14:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В регионах присутствия Сибирского банка Сбера в январе и феврале 2026 года выдали потребительские кредиты на сумму свыше 31 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Рост спроса на кредиты

Основной объем выдач пришелся на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области — там сосредоточено более половины всех оформленных кредитов. При этом наиболее заметный темп роста зафиксировали в Томской области и Хакасии.

Несмотря на увеличение выдач, общая задолженность по потребительским кредитам снижается. По данным на 1 марта 2026 года, показатель уменьшился во всех регионах Сибири на 10–13% по сравнению с прошлым годом.

Как оформить кредит

Оформить заявку на кредит можно дистанционно, отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

«Подать заявку и рассчитать кредитный потенциал можно прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Процентная ставка и ежемесячный платеж рассчитываются автоматически», — пояснил Дмитрий Солнцев.

И добавил, что для клиентов, которые получают зарплату на карту Сбера, действует скидка как на потребительские кредиты, так и на ипотеку.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте банка.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

