В Японии произошло возгорание в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ"

Причина устанавливается экспертами

01 мая 2024, 15:25, ИА Амител

Атомная станция / Фото: unsplash.com

Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power. Об этом сообщает японское агентство Кyodo.

Отмечается, что возгорание произошло днем 30 апреля в районе временного распределительного ящика. Причина устанавливается экспертами.

Никто не пострадал. Согласно сообщению агентства, негативного воздействия на окружающую среду не допущено.