В Японии произошло возгорание в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ"
Причина устанавливается экспертами
01 мая 2024, 15:25, ИА Амител
Атомная станция / Фото: unsplash.com
Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power. Об этом сообщает японское агентство Кyodo.
Отмечается, что возгорание произошло днем 30 апреля в районе временного распределительного ящика. Причина устанавливается экспертами.
Никто не пострадал. Согласно сообщению агентства, негативного воздействия на окружающую среду не допущено.
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