НОВОСТИПроисшествия

В Японии произошло возгорание в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ"

Причина устанавливается экспертами

01 мая 2024, 15:25, ИА Амител

Атомная станция / Фото: unsplash.com
Атомная станция / Фото: unsplash.com

Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power. Об этом сообщает японское агентство Кyodo.

Отмечается, что возгорание произошло днем 30 апреля в районе временного распределительного ящика. Причина устанавливается экспертами.

Никто не пострадал. Согласно сообщению агентства, негативного воздействия на окружающую среду не допущено.

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:14:50 01-05-2024

АЭС Три-Майл-Айленд (США), АЭС Чернобыль (СССР), АЭС Фукусима (Япония), теперь снова АЭС Симанэ (Япония)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гога

06:28:07 02-05-2024

Нравятся им Хиросима, Нагасаки и Фукусима! Вот вам всем и Симанэ...

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров