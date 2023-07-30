Величие и запах жженой резины: в Барнауле прошел Parkking 2023
Главные автолюбители краевой столицы собрались в парке "Эдельвейс", чтобы насладиться красотой автомобилей и поддержать свои любимые автоклубы
30 июля 2023, 07:30, ИА Амител
29 июля в Барнауле прошел фестиваль Parkking 2023. Мероприятие провели в два крупных этапа: дневная часть – в парке "Эдельвейс" и ночная – на пляже "Водный мир". Дневная часть фестиваля порадовала каждого прохожего и истинного любителя. Каждый желающий мог сфотографироваться с понравившимся автомобилем и сесть на водительское сиденье, представляя себя его владельцем. Из каждого угла парка звучала громкая музыка из колонок в машинах, хвастаясь качеством звука. А одним из ярких событий мероприятия стало представление визиток автоклубов. Это были танцевальные и фаер-шоу и даже целые театральные сцены под музыку.
Подробнее – в нашем фоторепортаже.
07:41:53 30-07-2023
Эти спать не дают по ночам детям, старикам и беременным женщинам ?
22:52:15 30-07-2023
Эти по вечерам, после работы по Строителей/ПавликуМалпахова под сотню км/ч играют в "шашки", подрезают и бесят уставших и законопослушных автолюбителей, стоящих в пробках.