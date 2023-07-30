Величие и запах жженой резины: в Барнауле прошел Parkking 2023

Главные автолюбители краевой столицы собрались в парке "Эдельвейс", чтобы насладиться красотой автомобилей и поддержать свои любимые автоклубы

30 июля 2023, 07:30, ИА Амител





























































































































































































































































































































Фото: Алина Богомолова

29 июля в Барнауле прошел фестиваль Parkking 2023. Мероприятие провели в два крупных этапа: дневная часть – в парке "Эдельвейс" и ночная – на пляже "Водный мир". Дневная часть фестиваля порадовала каждого прохожего и истинного любителя. Каждый желающий мог сфотографироваться с понравившимся автомобилем и сесть на водительское сиденье, представляя себя его владельцем. Из каждого угла парка звучала громкая музыка из колонок в машинах, хвастаясь качеством звука. А одним из ярких событий мероприятия стало представление визиток автоклубов. Это были танцевальные и фаер-шоу и даже целые театральные сцены под музыку.

Подробнее – в нашем фоторепортаже.