Ветераны из Алейска получили бытовую технику от депутата АКЗС Максима Банных

Заявки на необходимые предметы собирали волонтеры

01 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Вручение подарков ветеранам в Алейске

Ветераны Великой Отечественной войны и узница концлагерей получили необходимую бытовую технику в подарок от депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Максима Банных.

Фронтовики выразили огромную благодарность за ценные и нужные подарки.

"Наша команда совместно с волонтерами Алейска постоянно работают с ветеранами: находятся на связи, передают необходимые вещи, подарки, узнают, есть ли какие-то пожелания. Мы всегда оперативно реагируем, если кому-то из ветеранов что-то нужно, и стараемся как можно быстрее помочь", – рассказал Максим Банных.

По словам депутата, ветераны – люди с уникальной закалкой.

"Всегда поражаюсь их смелости, мужеству и внутренней силе, которые они пронесли через всю жизнь", – добавил он.

Среди получивших помощь ветеранов был Иван Александрович Жданов, участник Курской битвы, которому в июле исполняется 100 лет. Ему подарили микроволновую печь. Ветерану Александру Ефимовичу Арцеву передали пылесос, блендер, мультиварку и электроплиту с духовым шкафом. Узница концлагерей Наталья Ивановна Свиридова получила стиральную машинку-автомат. Кроме того, всем ветеранам вручили продуктовые наборы.

Вся техника приобретена по заявкам от самих фронтовиков: в мае волонтеры Победы Алейска собрали потребности и передали их депутату.