Владимир Путин наградил барнаульского священника

Настоятель Александро-Невского собора получил знак отличия

30 июня 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: Алтайская митрополия

Настоятель Александро-Невского Собора города Барнаула отец Андрей получил награду от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в "Алтайской митрополии".

Отмечается, что под руководством отца Андрея реконструировано и воссоздано несколько храмов Новосибирской области и Алтайского края.

Он был награжден знаком отличия "За благодеяние" "за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и культурных ценностей, а также за многолетнюю благотворительную деятельность".