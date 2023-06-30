Владимир Путин наградил барнаульского священника
Настоятель Александро-Невского собора получил знак отличия
30 июня 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: Алтайская митрополия
Настоятель Александро-Невского Собора города Барнаула отец Андрей получил награду от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в "Алтайской митрополии".
Отмечается, что под руководством отца Андрея реконструировано и воссоздано несколько храмов Новосибирской области и Алтайского края.
Он был награжден знаком отличия "За благодеяние" "за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и культурных ценностей, а также за многолетнюю благотворительную деятельность".
10:12:02 30-06-2023
пока попов будем награждать, лучше жить точно не будем! Везде вместо слов религия, вера, должны стоять слова знание и наука!!! сегодня всё, все процессы можно, даже нужно изучать, что бы понимать как они происходят и как можно на них влиять, зная и изучая их досконально. Но это не нужно верховным правителям! Даже Греф в открытую сказал - Если мы дадим людям знания, если дадим им самоидентифицироваться, что же мы тогда науправляем!? мы не сможем манипулировать людьми! люди обладающие знаниями не хотят быть манипулируемыми... Ни кто сегодня не отменяет науку в открытую, от этого можно сразу получить большое сопротивление. А вот подмена знаний на веру, потихоньку, помаленьку, но уверенно идёт вперёд!!! Нас как лягушку варят медленно. Если кинуть сразу в кипяток, то она выпрыгнет. Я ещё понимал бы, если бы мы не знали откуда гром, почему молния, огонь, и т.д., и т.п., но сегодня!? Если мы чего-то не понимаем, то уже и ЕЖам понятно, что это нужно просто изучать! Даже казалось бы всякие цветные революции? И то все сегодня уже начали понимать, что специально обученные люди нас всех давно уже посчитали и просчитали! Кто как себя поведёт в той или иной ситуации... И используют это для волнений и смены режимов! Разве это не наука!? И т.д. Научный Материализм!!! Иначе нас сомнут!
15:03:32 30-06-2023
Гость (10:12:02 30-06-2023) пока попов будем награждать, лучше жить точно не будем! Везд... научный материализм не выгоден сегодняшним правителям. Сразу становится понятно чего они сами стоят и чьи интересы у них на уме. Что они против себя что-ли будут работать?